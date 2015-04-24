CHP'nin Ermeni adayı 24 Nisan anmasına katılmayacak

CHP'nin İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı Selina Doğan'ın İstanbul'daki 24 Nisan anmalarına katılamayacağını açıklandı. Doğan, Almanya'da düzenlenecek CHP mitingi nedeniyle törenlerde bulunamayacağını ancak Ermeniler için Almanya'da düzenlenecek dini ayinde yer alacağını ifade etti.

Selina Doğan, Radikal’e gönderdiği 23 Nisan mesajında, “Çocukların öldürülmediği, şiddete uğramadığı, yok yere hapishanelere kapatılmadığı, çocukluklarını doyasıya yaşadıkları bir Türkiye diliyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Doğan, 24 Nisan mesajındaysa, Ermeni Soykırımı’nı anma etkinliklerine katılamayacağını belirtti. Selina Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “24 Nisan 1915’te sırf Ermeni oldukları için öldürülen ve ölüm yolculuğuna çıkarılan Ermeniler’in her birini derin bir sessizlikle anıyorum. Partimin Almanya Mitingi’nde yer almam nedeniyle 24 Nisan'da İstanbul'da Taksim'de yapılacak olan 24 Nisan anma etkinliklerine katılmayı düşünürken ne yazık ki katılamayacağım. Ancak Almanya'da Anadolu Ermenileri’nin gerçekleştireceği dini ayine katılıp dualarımla anacağım.”