CHP'nin Erdoğan önergesine 'tape' iadesi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkındaki soruşturma önergesini içinde tapeler olduğu gerekçesiyle CHP'ye iade etti.

Çiçek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a gönderdiği yazıda, Başbakan Erdoğan hakkında verilen Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergenin Başkanlık tarafından incelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlgili önergenizde Başbakan ve Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmelerine ilişkin 5 ayrı dinleme kaydının yer aldığı anlaşılmaktadır. Haberleşme hürriyeti, Anayasa'nın 22. maddesinde korunan bir hak olup anılan maddeye göre haberleşmenin gizliliği esastır. Ayrıca Anayasa'nın 20. maddesine göre herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olup özel hayatın ve aile hayatının gizliliği Anayasa'da dokunulmaz olarak nitelendirilmiştir.

Türk Ceza Kanunu'nun 132. maddesinde haberleşmenin gizliliğinin, 134. maddesinde özel hayatın gizliliğinin ve 285. maddesinde soruşturmanın gizliliğinin ihlaline ilişkin hükümler ile 133. maddesinde kişiler arasındaki konuşmaların dinlemesi ve kayda alınması yasağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

İlgili önergenizdeki söz konusu dinleme kayıtlarının yasama faaliyetleri çerçevesinde açıklanması yasama sorumsuzluğu kapsamında kalmakla birlikte üçüncü kişilerin zararlarını tazmin hakkını ve kurumların sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma olduğu bilinmektedir. Bu itibarla ilgili önergenizde yer verilen söz konusu içerik ile önergenin aleniyetine ilişkin işlemlerin Anayasa ve TCK hükümlerini ihlal edebileceği değerlendirilmektedir. İlgili önergenin yukarıda belirtilen nedenlerle işleme konulamamış ve ekti iade edilmiştir. Bahse geçen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlendiği takdirde önergeniz işleme alınabilecektir."

Gensoru verilecek

Çiçek'in iadesinin ardından CHP Milletvekili Engin Altay, 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarına ilişkin Başbakan Erdoğan hakkında bu hafta gensoru önergesi verecekleri söyledi.

‘Görevini kötüye kullandı’

CHP 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Başbakan Erdoğan’ın “görevini kötüye kullandığı, suçu bildirmediği, yargıyı etkilemeye teşebbüs, suçluyu kayırma, haksız mal edinme, mal kaçırma” iddialarıyla Meclis soruşturması açılmasını talep etmişti.

CHP geçen hafta verdiği önergede Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilâl Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın tam metni de yer aldı. Önergede, Erdoğan'ın evdeki paraların sıfırlanması için oğluna talimat verdiği savunularak "Başbakan'ın oğlunun evinde bulanan paranın Başbakan’a ait olduğu, bu paranın Başbakan’ın olağan geliriyle uyumlu olmadığı, Erdoğan’ın çocuklarının yanı sıra damadında ve kardeşinde de yüklü miktarda para saklandığı" iddiasına yer verildi.