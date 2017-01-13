CHP’nin doktor vekili Murat Emir: AKP'li Balta'nın yarasının olduğu yer ısırmaya olanaklı bir yer değil

AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın ısırılması iddiasına Adli Tıpçılardan sonra CHP’nin hekim milletvekili Murat Emir'den de açıklama geldi. Emir, “Balta’nın yarasının görünümü eski bir yara olduğu izlenimi veriyor; yaranın olduğu yer ısırılmaya olanaklı bir yer değil” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Genel Kurul’da yaşanan ‘meydan muharebesinde’ bacağının bir CHP’li vekil tarafından ısırıldığını ve tetanoz aşısı olduğunu öne süren Balta’nın yarasıyla ilgili T24’e şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şimdi bu AKP’li Muhammet Balta, açık bir hedef saptırıyor. Çünkü söylediği ifade bizi lise yıllarımızdaki mantık derslerine götürdü. Balta ifadesinde ‘Beni bir CHP’linin ısırdığı kesin ama onun CHP’li Eren Erdem olmadığı kesindir” diyor. Dolayısıyla diğer CHP milletvekillerini aklınca zan altında bırakmaya çalışıyor.

Bir defa yaranın görünümü eski bir yara olduğu izlenimi veriyor bende. Çünkü kenarları kabarık ve sararmış görünüyordu yaranın yara gibi değildi. Yaranın olduğu yer ısırmaya olanaklı bir yer de değil. Öyle bir doku değil. Bu saçma bir iddia, bu kadınlara kaşı yapılan bir saldırganlıkların üstünü örtmeye dönük bir beyhude bir çaba.

"Doktora gitmek, tahlil yaptırmak

ve bunların dekonte edilmesi lazım"

Böyle yaralanmadan sonra ciddi bir doktor gitmek, tespit ettirmek ve tahlil yaptırmak ve mutlaka aşı yaptırmak gerekir, bir insan ısırığı bir bakım gerektirir. Bunların yapılıp yapılmadığı, nerede yapıldığı ortaya koymadan görüntüsü olmayan tanı olmayan muhatabının kim olduğu belli olmayan ve akla uymayan iddialarla saldırganlıkları var.

Onların mutlaka dökünte edilmesi gerekir. Sözüne inanmak durumunda değiliz. Saati ile giriş ve çıkış ile protokol numarası saati, hangi sağlık kurulu, ilk muayene bulgusu nedir bunların hepsini koymalıdır. Böyle bir suçlama bulunurken elinde bunu ispat edecek olan delillerin olması gerekir. Özellikle o saatte olması gerekir, 2 gün sonra alınacak rapor değil.