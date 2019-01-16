CHP'nin Diyarbakır da dahil 70 adayı daha belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim için 70 adayını daha açıkladı. CHP, bugün açıkladığı isimlerle birlikte 698 adayını tanıtmış oldu.

CHP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veysi Aghan, Kars adayı ise Taner Toraman oldu.

Parti Meclisi toplantısı toplantısının ardından konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, gösterilen adaylar hakkında "En iyi, en sorumlu, en becerikli, en saygın isimleri aday göstermek için çalışıyoruz. Adaylarımızı seçerken toplumun bütün kesimlerinin görüşlerine başvuruyoruz. Öne çıkardığımız her isim, kendilerine gösterilen teveccühün ve altına girdiği yükün farkında adaylardır" dedi.

Öte yandan Torun, İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olabileceği ve Celal Doğan'ın da Gaziantep'te aday olacağı iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın Aziz Kocaoğlu tekrar aday adayı olmaya karar verdiğini ifade etti. Yetkili kurullarımız değerlendirecektir ve önümüzdeki süreçte de gerekli açıklama yapılacaktır.

"Gaziantep şu anda yaptığımız ittifak görüşmeleri çerçevesinde İYİ Parti tarafından değerlendirilecek. Celal Doğan'ın adaylığı henüz konuşulmuş ve üzerinde değerlendirme yapılmış değil."

CHP'nin açıkladığı 70 yeni aday şöyle: