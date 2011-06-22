CHP'nin Dicle yorumu: Düşen milletvekilliği AKP'ye yazılmasın

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 10'da toplanan ve 5 saat süren Merkez Yönetim Kurulu sona erdi. MYK sonrası CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil açıklamalarda bulundu.

İşte Tamaylıgil'in açıklamaları:





TUNCELİ'DEKİ SALDIRI



Böyle acı olayların yaşanmamasını diliyoruz. Toplantımızda gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye hızla hukuk devleti olmaktan çıkmaktadır.





HATİP DİCLE'NİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ



MYK sonrası CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, ''Milletvekilliğinin düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Karar hukuken ve siyaseten doğru değil. Hükümet bir an önce harekete geçmeli Erdoğan için 2002'de yapılan yine yapılmalıdır. Düşen milletvekilliği de AKP'ye yazılmamalıdır'' dedi



Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil sözlerine şöyle devam etti:



Yüzde 10 seçim barajını düşürmeyen AKP iktidarı bu tarz sorunları ortaya çıkarmıştır. Halkın iradesiyle tutuklu kalmaları, yemin edememeleri halkın iradesine saygısızlıktır. Bir milletvekili adayı olabilmek için bir temiz kağıdı alır. Bu seçilenler "aday olmalarında sakınca yoktur" belgesi aldılar mı almadılar mı? YSK'da seçilmelerine mani yoktur denilip listeler açıklanmadı mı? Sonra halkın oylarıyla milletvekili seçilmediler mi? Yemin etme zamanları geldi. Mahkeme nasıl "kabul etmiyorum" der.





Erdoğan için 2002'de ne yapıldı?



Erdoğan'ın adaylığını iki karar engelledi. Anayasa Mahkemesi, AKP kurulduktan sonra 9 Ocak 2002'de aldığı kararda, Erdoğan'ın eski TCK'nın 312. maddesinden mahkûm olduğu gerekçesiyle “milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı”nı belirterek parti kurucusu olamayacağını hükme bağlamıştı. YSK da, Anayasa'nın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinde o sırada yer alan “ideolojik ve anarşik eylemlere katılma” hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan'ın adaylığını kabul etmedi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra oluşan parlamentoda AKP, CHP'nin de desteğini alarak 27 Aralık 2002'de Anayasa'yı değiştirdi ve milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyen hükümler arasından “ideolojik ve anarşik eylemlere katılma” bölümünü çıkararak Erdoğan'ın önünü açtı. Erdoğan, Siirt Milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün mazbatasının iptal edilmesi üzerine 9 Mart 2003'te yapılan ara seçimde aday oldu ve Siirt'ten parlamentoya girdi.





SURİYE



Dışişlerinden sorumlu yardımcımız Korutürk'ün açıklamaları basınla paylaşılmıştı. Bölgece ve göçmenler bulunduğu yerlerde yetkilimiz gerekli incelemeleri yapacaktır.





AKP VE DIŞ POLİTİKA



Komşularla sıfır sorun diyerek bir dış politika hedefi ortaya kondu. Şimdi baktığımızda hangi noktaya vardığımız açıkça görünmektedir. Sorunsuz değil, sorunlu olmayan ülke kalmamıştır.



