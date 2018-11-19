CHP'nin de abonesi olduğu araştırma şirketi anket sonuçlarını açıkladı; oy oranları ne?

CHP’nin de abonesi olduğu bir araştırma şirketi sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelini kapsayan araştırmada, CHP ile İyi Parti arasındaki oy geçişkenliğini somut verilerle ortaya koyuldu. Ankete göre CHP'nin oy oranı 24 Haziran'a oranla arttı.

Araştırmaya göre, CHP seçmeninin ikinci parti tercihinde ilk sırayı İyi Parti aldı.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre ankette, CHP’nin 24 Haziran’daki oy oranının son dönemde arttığı görüldü. Buna göre, 24 Haziran’da yüzde 22,6 seviyesinde kalan CHP oyu kararsız olduğunu belirten seçmenler tüm partilere dağıtıldığında, yüzde 25.4 oranına yükseldi.

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