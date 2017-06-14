CHP'nin darbe raporunda kaynak gösterdiği Fuat Uğur: Yazılarımı 'büyük delil' diye sunup kepaze oluyorlar!..

CHP milletvekilleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin hazırlanan raporda, "kaynak" olarak gösterilen Türkiye yazarı Fuat Uğur, "Yazılarımı 'en büyük' delil diye sunup kepaze oluyorlar" dedi.

Söz konusu raporda Uğur'un 24 Mart 2016, 2 Nisan 2016 ve 21 Nisan 2016 tarihlerinde yayımlanan üç yazısına yer verilmişti; "Fuat Uğur ve benzeri yazarların darbeden aylar öncesi paylaştığı bu yazılar MİT için açık istihbarat kaynağı olup, Fuat Uğur’un bildiklerini MİT’in bilmiyor olması düşünülemez" denmişti.

Fuat Uğur, 16 Kasım 2016'da bahsi geçen yazılarında kaynak olarak gösterdiği Ümit Akdemir'in "Darbenin olacağını nereden öğrendin?” sorusuna "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan" yanıtını verdiğini söylemişti.

Fuat Uğur'un Türkiye gazetesinde yer alan açıklamaları şöyle:

CHP’nin raporunda ihale neredeyse sizin üzerinize kaldı. Raporda “En önemli kanıt Fuat Uğur’un yazısı” deniyor. Ne düşünüyorsunuz?

Acıyorum zavallılıklarına. FETÖ’nün CHP’yi nasıl kullanışlı bir aparat hâline getirdiğini görüp üzülüyorum CHP’lilere ve onlara oy verenlere. Kılıçdaroğlu 2 ay evvel gazetecilerle yaptığı toplantıda çok ayrıntılı bir rapor hazırladıklarını söylemişti. İşte ortaya çıkan resim. Dağ fare doğurdu ve tam bir fiyasko. Üstelik rezil oldular.

Siz FETÖ’cüler için darbeden dört ay evvelki söz konusu yazınızda “Devlet sizi izliyor ve suç işlemenizi bekliyor” diye yazarken bir istihbari bilgiye sahip miydiniz?

Tabii ki hayır. Zaten CHP’liler benim yazılarımı “En büyük delil” olarak sunup kepaze olurlarken bu kısmı atlıyor özellikle. Çünkü benim kaynağım açık. Eskiden cemaatle iltisaklı, 2013 yılında o çeteden kopmuş namuslu ve yurtsever bir adam. Adı Ümit Akdemir. Açıkta, ortada bir adam. Televizyonlara, radyolara ve gazetelere de sık sık çıkıyor görüşlerini açıklıyor. CHP bu yazıları o zaman dikkate alıp hükümete “Bak burada Fuat Uğur FETÖ’cüleri darbe yaparken suçüstü yakalayacağınızı söylüyor. Eğer doğruysa suç işlemeden yakalayın, derdest edin, bu ülke darbe teşebbüsü görmesin” diye neden uyarıda bulunmadı? Bulunmadı çünkü CHP de darbeyi istiyordu. Tam tersine devlet izlediği FETÖ’cülerden birkaçını TSK ya da emniyetten temizleseydi Türkiye ve dünyayı ayağa kaldırırlardı “AKP orduyu ve emniyeti tasfiye edip kendi adamlarını yerleştiriyor” diye.



Peki, şimdi neden sizin yazılarınız onların gözünde “değer” kazandı ve delil oldu?

Çok açık. Demin söyledim, onlar da darbe olmasını bekliyordu ve bu kulaklarına fısıldanmıştı. Çünkü CHP’nin iktidara gelebilmek için tek şansı bilindiği gibi darbe yapılması ve iktidarın bunlara altın tepside sunulması. Ama olmadı. Bu darbe girişiminden sonra FETÖ’cülerin beli kırıldı. Önemli ölçüde tasfiye edildi. Şimdi benim yazılarımı okuyup okuyup deliriyor Pensilvanya’daki şizofren. FETÖ’cü taban ise zaten kendilerini tuzağa düşürülüp tecavüze uğramış gibi hissediyorlar. FETÖ’cü darbeciler ise “Biz demiştik, adam yazmıştı, uyanamadık” diye pişmanlıklar yaşıyorlar. Hakikaten de zamanında bu yazılar FETÖ’cü tabanda hayli şüpheye sebep olmuş, pekçoğu “Biz ne yapıyoruz” demeye başlamıştı. Üstelik bu yazılardaki ikazlarımız üzerine devletle bağlantıya geçenler de oldu. Nitekim en son Binbaşı O.K. da darbe günü bilgi vererek tüm oyunu bozdu.

Bu, FETÖ’nün problemi, CHP’ye ne oluyor o zaman?

Şu oluyor. Fetullah Gülen’in tiyatro ya da kontrollü darbe demesinin hiçbir inandırıcılığı ve toplumda karşılığı yok. Bunu CHP’ye söyletmelerinin sebebi bu. En azından onların etkileyebilecekleri bir kitleleri var ve yıllardır söylenen her yalana inanıyor bir kısmı. Kısacası CHP de FETÖ de şimdi “Keşke darbe önlenseydi bu kadar adamımız telef olmazdı ve tasfiye edilmezdi” pişmanlığı içinde. Ama zamanı geriye döndüremeyecekleri için de bu “Kontrollü ve önlenmeyen” darbe yalanıyla faturayı devlete çıkarıp tutuklanan ve tasfiye edilen FETÖ’cüleri kurtarmak istiyor ve bunun altyapısını hazırlamaya çalışıyorlar. Hepsi bu.