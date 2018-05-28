CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oy oranını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP ) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting alanlarında gördüğü ilgiye göre oy potansiyelini açıkladı. İnce, "Başlarken yüzde 30'un altındaydık. Şimdi 30'ların üstündeyiz ve ivmemiz sürekli yükseliyor" dedi.

İnce, DW Türkçe için gazeteci Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtladı. İnce iç siyasetten dış politikaya, ekonomiden yargıya birçok konuya değinilen röportajda, meydanlardan gördüğü kadarıyla oy oranının yüzde 30’ların üstüne çıktığını belirtti.

'FETÖ' iddialarına yanıt verdi

CHP’li politikacı, AKP’nin kuruluş süreciyle ilgili bir iddia da ortaya attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında AKP’yi kurarken birisiyle birlikte “icazet almak için” Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne süren İnce, “Partiyi kurarken ziyarete gitti mi? Cevap vermiyor hiç buna. Ben biliyorum kiminle gittiğini. Cumhurbaşkanı olduğumda söyleyeceğim” dedi.

Bahsettiği kişiye “zarar gelmemesi” için şu an itibarıyla adını açıklamayacağını belirten İnce, cumhurbaşkanı olduğunda bu ismi kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Seçildiği takdirde “yüzünü Batı’ya dönen” bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce, “Avrupa Birliği hedefimiz. Yani ayaküstü dış politika konuşmayacağız. Medyatik, radikal açıklamalarda bulunmayacağız. Ülkemizin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ekonomik çıkarlarını örtüştürerek dış politika yapacağız” diye konuştu.

"İnce belli bardakla çay içmeyi yasaklar bunlar"

Ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Alaattin Duran'ın bu görüşme sonrası görevden alınmasına ve SoloTürk pilotlarının da kendisiyle fotoğraf çektirmesinin ardından uçuşlarının iptal edildiğine dair haberlere de değinen İnce, “Ben ziyaret ettim diye dekanı görevden alırsa, pilotun görevini iptal ederse emin olun önümüzdeki hafta ince belli bardakla çay içmeyi yasaklar bunlar” dedi.