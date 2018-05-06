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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'den Bilal Erdoğan'a: Türkiye bir hanedanlık devleti değildir!

“Otur oturduğun yerde; söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin!”

07 Mayıs 2018 13:45

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisi için “15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel başkan adayı” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İnce, “Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin!” dedi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, “Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar” diye de ekledi.

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