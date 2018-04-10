CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli mi; HDP son dönemeçte İyi Parti adayını destekler mi?

2019 yılında yapılacak seçimlerde yapılacak işbirliğinin ilk adımı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bugün yapacağı görüşmeyle atılırken; kulisler, ince hesaplarıyla dikkat çekiyor. AKP ve MHP 2019 seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aday göstereceğini açıklarken; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi (SP) ve HDP ilk turda kendi adaylarını çıkaracakları mesajı veriyor.

Kulislerde, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Abdullah Gül ısrarının perde arkası tartışılıyor. Karamollaoğlu’nun, Gül’ü ilke bazında yapılacak olası bir blok ittifakında çatı adayı yapmak istediği iddia ediliyor. İyi Parti’yi de Gül konusunda ikna edilebileceği belirtilerek SP yönetiminin böyle bir plan yaptığı konuşuluyor. Bu tartışmada, CHP seçmeninin Abdullah Gül konusunda çekincesinin de altı çiziliyor.

HDP; son virajda İyi Parti adayını destekler mi?

2019’un siyasi satranca dönüştüğü kulislerde, eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçisi tutuklu olsa da, son anketlerde yüzde 12-13 bandında olduğu belirtilen HDP’de ise moraller oldukça yüksek. HDP kanadı da planlar yapıyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, 2019 seçimleri için CHP veya HÜDA-PAR ile ittifak yapıp, yapmayacakları konusunda önceki günkü açıklamasında "Öncelikle Kürt partilerin kendi aralarında ittifak olması lazım. Eğer biz, bunu başarırsak Türkiye'nin batı yakasında demokrasi güçleriyle ortaklaşmamızın veya ittifak kurmamızın anlamı olur" dedi. HDP’de ittifak kapısı aralık, siyasi partilerden birine şimdiden keskin bir şerh görülmüyor.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, hatta Antalya’da kritik konumda

HDP kanadında son anket sonuçlarına dikkat çekilerek baraj sorunu bulunmadığı ifade ediliyor. Hatta, partide zaman ilerledikçe oyların yükseleceği beklentisi hakim. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa hatta Antalya’da seçim sonuçlarını etkileyebilecek tek partinin HDP olduğu konuşuluyor. Kulislerin en merak edilen sorusu ise , “HDP, son kertede İyi Parti adayını destekler mi?” Aynı kulisler, Kürtlerin 2019’da çok daha kararlı davranacaklarını işaret ediyor.

CHP’nin adayı gerçekten İlhan Kesici mi?

Ana muhalefet Partisi CHP’de yönetim resmi ittifak görüşmelerini başlatırken kulislerde, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici’nin Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuluyor. Ancak, CHP’de henüz Kesici’nin adaylığı konusunda verilmiş bir karar yok. Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aday gösterilebileceği gündemden düşmüş değil.



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, son açıklamasında Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhtemel ittifakla ilgili "Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştık. Genel seçimlerde de işbirliği mümkün" dedi.



Siyaset hesaplarının yorumlandığı kulislerde, AKP- MHP ittifakına karşı izlenecek yolun ilkeler bazında kurulacak ittifakın önemine dikkat çekiliyor.

