CHP'nin cezaevi raporundan: 7 gün tahta sandalyede kaldım; işkenceyi engellediğim için "DHKP-C'li" dediler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Cezaevleri Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba ile Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve Silivri Cezaevi’nde Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, Deniz Seki, Hülya Sarıdede, Ümmü Çapraz, Alp Çetiner ve Uğur Topkaraoğlu ile görüştü. Görüşmeye ilişkin olarak hazırlanan raporda cezaevinde çıkan isyanın ardından tutuklanan Hülya Sarıdede'nin, "7 gün Bakırköy Adliyesi nezaretinde tahta sandalyede kaldım. Battaniye yoktu. Savcı DHKP-C’lilere daha toleranslı davrandığımı söyledi. Ben herkese eşit davranıyorum dedim. 15 Temmuz günü kapalı görüş yapan mahkûmlar oturma eylemi yaptı görüş yerinde. Ben oraya gittiğimde ters kelepçe ile yatıyorlardı. Ö.T. isimli memurun, mahkûmların genital bölgesine defalarca vurduğunu gördüm. Bunu engelledim, dehşete düşmüştüm. Bu işkence diyerek engelledim. Sonra bu memurlar benimle ilgili DHKP-C’ye yardım ediyor demişler" ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberi şöyle:



CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri Bakırköy ve Silivri cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerle görüşerek rapor hazırladı. Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan, CHP’li vekillerle yaptıkları görüşmede tutukluluklarındaki hukuksuzluğa ve cezaevindeki insan haklarına aykırı uygulamalara dikkat çektiler.

Görüşmeye ilişkin hazırlanan raporda, Özgür Gündem’den tutuklanan Necmiye Alpay, “Nöbetçi Genel yayın yönetmenlerini de kalanları da katıyorlar, belki de tutuklayacaklar” dedi.

Şarkıcı Deniz Seki ise “Demirbaş gibiyim. Yanımdakileri gönderdim. Günah keçisi isem bu kadar yetmez mi” diye isyan etti. Bakırköy Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan isyanın ardından tutuklanan kurum personelinin ifadelerinde ise “Çok işkence yaptılar. 7 gün Bakırköy adliyesi nezaretinde tahta sandalyede kaldım. Ö.T. isimli memurun, mahkûmların genital bölgesine vurduğunu gördüm, dehşete düşmüştüm” sözleri dikkat çekti.

Raporda dikkat çekenler şöyle:

- Necmiye Alpay: Koğuşlarda haklar kısıtlanıyor. Özgür Gündem davasını büyütmeye niyetliler. Nöbetçi genel yayın yönetmenlerini de kalanları da katıyorlar, belki de tutuklayacaklar. Savaş dönemi gibi davranıyorlar.

Günah keçisi isem...

- Deniz Seki: Büyük hayal kırıklığı, eşitlik ilkesine aykırı. Üzerimden bir mesaj verdiler. Bana ceza verenlerin tamamı içeride. Hiç parası olmayanlar var, tahliyeden haberleri olmadığı için zor durumda kalıyorlar. Ben demirbaş gibiyim. Yanımdakileri gönderdim. Günah keçisi isem bu kadar yetmez mi?

Tahta sandalyede

Raporda Bakırköy Ceza İnfaz Kurumu’nda çıkan isyanın ardından tutuklanan görevlilerle yapılan görüşmeler de yer aldı:

- Hülya Sarıdede: 7 gün Bakırköy Adliyesi nezaretinde tahta sandalyede kaldım. Battaniye yoktu. Savcı DHKP-C’lilere daha toleranslı davrandığımı söyledi. Ben herkese eşit davranıyorum dedim.

‘Suçum işkenceyi engellemek’

15 Temmuz günü kapalı görüş yapan mahkûmlar oturma eylemi yaptı görüş yerinde. Ben oraya gittiğimde ters kelepçe ile yatıyorlardı. Ö.T. isimli memurun, mahkûmların genital bölgesine defalarca vurduğunu gördüm. Bunu engelledim, dehşete düşmüştüm. Bu işkence diyerek engelledim. Sonra bu memurlar benimle ilgili DHKP-C’ye yardım ediyor demişler. Suçum bu. Benim suçum işkenceyi engellemek.