CHP'nin cemevi raporu

T24 - CHP İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen, Başakşehir’deki Cemevine yapılan saldırıkonusunda Kılıçdaroğlu’na rapor sundu.





CHP İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen, Başakşehir’deki Cemevine yapılan saldırı konusunda Kılıçdaroğlu’na rapor sundu ve "Alevi-Sünni, Kürt-Türk kavgası bahanesiyle, insanlar yerlerinden edilip kentsel dönüşüm alanı olan bölgenin TOKİ’ye devredilme planı yapılıyor" dedi.Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:



CHP İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen, önceki gün Başakşehir’de Cemevine yapılan saldırıyla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu ve hazırladığı raporu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu. Sevigen raporunda, ‘’ Bölge, kentsel dönüşüm alanıdır ve ( Burada Alevi-Sünni, Kürt-Türk kavgası var) denilerek, insanlar yerlerinden edilip bölgenin TOKİ’ye devredilme planı yapılıyor’’ dedi.



Sevigen raporunda, olayın meydana geldiği Şahintepe mahallesinin, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden göç alarak kurulduğunu vurguladı. ‘’Kontrolsüz ve kaçak yapılaşma sonucu mahalle çarpık konutlarla dolmuştur. Kürt ve alevi nüfusunun kardeşçe bir arada yaşadığı bir mahalle olarak bilinmektedir’’ dedi.





VELİBABA CEMEVİ SALDIRISI:



Mahalledeki Veli Baba Cemevine 26 Aralık 2010 Pazar akşamı maskeli 100 kişilik bir grubun saldırdığını belirten Sevigen, ’’Olaydan 4 gün önce de maskeli bir grup Cemevi yakınlarında eylem yapmıştır. Olayın ardından 100'lerce sivil polis oradaydı. Olay yerini gören bir noktada, 2 siyah minibüsün bulunması, dikkati çekti’’ dedi.



Cemevinde bulunan kamera sisteminin saldırı akşamı kayıtta olmadığını, saldırının bölgede bir Alevi- Kürt çatışması yaratmak isteyen güçler tarafından organize edildiğini, Maraş, Sivas ve Gazi katliamlarına benzer bir provokasyon girişiminin yaratılmak istendiğini vurgulayan Sevigen, ‘’Bu saldırı şüphelidir. Mahallede karakol yoktur. Bölgede yaşayanlara potansiyel suçlu muamelesi yapılmaktadır. Geceleri belediye ve halk otobüsü güvenlik sebebi ile çalışmamaktadır’’ tespitlerini de yaptı.

Raporda ‘’Olayların bir başka sebebi de, bölge kentsel dönüşüm alanı olduğu için (Alevi-Sünni, Kürt-Türk kavgası var” denilerek insanları yerlerinden yurtlarından ederek, burayı TOKİ’ye devretme planı içinde olanlar vardır’’ denildi. Sevigen ‘’Gazi olayları da böyle küçük bir kıvılcımla başladı. 17 gencimizin hayatına mal oldu. Onun için bu olay münferit bir olay diye bakılmadan acilen hükümetin yapması gereken şey, failleri ortaya çıkarmaktır. Ne yazık ki 100 kişi saldırı yapıyor. Aradan 5 gün geçmesine rağmen tek bir kişi bile bulunamıyor’’ dedi.







