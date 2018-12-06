CHP'nin Çanakkale Adayı Ülgür Gökhan

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Belediye Başkan adaylığı için mevcut Başkan Ülgür Gökhan\'ı gösterdi.

CHP\'de, Çanakkale Belediye Başkan adaylığı sonuçlandı. CHP\'den Belediye Başkan adayı olabilmek için, Celal Karakaş, Ömer Faruk Mutan ve Necmi Akyalçın aday adaylıklarını açıklamıştı. Aday adaylığı sürecinde Çanakkale\'de, CHP\'de yapılan eğilim yoklamasında, mevcut Başkan Ülgür Gökhan 1779 oy alarak sandıktan birinci çıkarken, diğer Belediye Başkan aday adaylarında Celal Karakaş 763, Ömer Faruk Mutan 366, Necmi Akyalçın ise 62 oy almıştı. Bugün CHP Parti Meclisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) geçen belediye başkan aday listesi Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. Parti Meclisi\'nden geçen listede Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak Ülgür Gökhan’ın ismi yer aldı.

Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ülgür Gökhan, \"Geçtiğimiz Pazar günü Çanakkale\'de tüm üyelerin katılımıyla bir eğilim yoklaması yapmıştık. Yoklama sonucunda ben birinci olarak çıkmıştım. Dolayısıyla bu Ankara\'ya önce MYK\'ya, sonra da Parti Meclisi\'ne geldi. Burada oylandı. Parti Meclisi nihai olarak bu sonucu onayladı. Benim Çanakkale\'de Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmam konusunda karar aldı. Bugünkü süreç budur. Dolayısıyla ben bu bağlamda başta örgütüm olmak üzere, Parti Meclisi\'ne, Genel Başkanımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umuyorum, Belediye Başkanlığı için yine güzel, barış içerisinde, demokratik bir yarış olacaktır. Nasıl partimizin içinde bu böyle olduysa, bundan sonraki süreçte de, Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde de yine Çanakkale\'ye yakışır tarzda seçimlere hazırlanacağız\" dedi.

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