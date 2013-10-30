CHP'nin basına kapalı 'türban' toplantısından: Laikliği savunmayacaksak dükkânı kapatıp gidelim

Hülya Karabağlı / Ankara

Üç saatlik kapalı gurup toplantısında 20’ye yakın milletvekili söz aldı. “AKP’nin tuzağına düşmeyelim” neredeyse ortak görüş oldu. Genel Kurul’da şiddete ve hakarete varan bir tutum izlenmemesi istendi. Ulusalcılar, AKP’nin, CHP’nin tavizleriyle bu noktaya kadar geldiğini anlattı ve “Gerekirse kürsü de işgal edilebilir” dedi. Birgül Ayman Güler, “Tepki göstermeyeceksek dükkanı kapatıp gidelim” dedi. Ulusalcı kanat, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Genel Kurulu’nda, AKP’nin türban konusundaki tutarsızlıklarını bizzat anlatmasını istiyor. Bu öneri genel başkana iletilecek. Grup başkanvekilleri de bugünkü toplantının ayrıntıları hakkında genel başkanı bilgilendirecek.

Binnaz Toprak: Meclis'te başörtüsü olabilir

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, "Eylem yapmayalım. Meclis'te başörtüsü olabilir. Eğer CHP olarak eylem yapacak idiysek nasıl ki hakimler muaf tutuldu, öğretmenlerin de muaf tutulması gerekirdi, o zaman itiraz etmeliydik" dedi. Toprak, Meclis'e farklı kıyafet tarzlarıyla gelinmesinin CHP'ye yakışmayacağını söyledi.

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Toprak'ın konuşmasına "Sen de başını ört" diye tepki gösterdi. Toprak da, "Sen ört" diye karşılık verdi.

Aygün: Laikliğe sahip çıkılacak mı?

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "Laiklik karşıtı eylemlere parti sessiz kalmamalı. CHP laikliğe sahip mi çıkacak yoksa din karşıtı görünmeme adına cemaatlerle bile iyi geçinme siyaseti mi izleyecek? Eğer laikliği savunmayacaksak dükkanı kapatıp gidelim, kapıya kilit vuralım. 7 yaşındaki çocuğa çarşaflı öğretmenin ders vermesi laikliğin ölüm fermanıdır" dedi.



Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, "Bu bir özgürlük sorunu değil, yalan söyleniyor. Hanım arkadaşlar 2011'de Müslüman değil miydi?" diye sordu. Özkes de aynı yönde konuşma yaptı.

Dükkanı kapatıp gidelim

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler , "Bu konu görmezden gelinemez. Bu konuda Genel Kurul'da Genel Başkan konuşmalı. AKP kamuda türban serbestisinin ardından buna Meclis'te meşruiyet arıyor. Oldu bittiye getirmek istiyor. Yanlış anlaşılır diye tartışmaktan vazgeçiyorsak dükkanı o zaman kapatalım. Seçmeni sahipsiz bırakamayız" dedi.

Ulusalcı kanat, Genel Kurul Salonu'nun bir ya da iki oturumuna katılmama önerisini getirdi.