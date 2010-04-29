CHP'nin Başbakan gensorusu gündeme alınmadı

T24 -

'Yolsuzlukların üzerine gidin, destek veririz'

'Zamanlama yanlış'

Daimler, 185 milyon dolar ceza ile dosyayı kapatmıştı

Siemens 1.3 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in başkanlığında toplandı.Başkanlığın sunuşlarının ardından CHP Grup Başkanvekillerinin; ''Bazı yabancı firmaların Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddiaları karşısında gerekeni yapmadığı'' gerekçesiyle Başbakan Erdoğan hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelere geçildi.Önerge sahipleri adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yolsuzluk dosyasına, tarihsel süreç açısından bakıldığında, olumlu bir tablonun ortaya çıkmadığını savundu.Rüşvet iddiasıyla yabancı ülkelerde yargılanan bazı uluslararası çapta firmaları örnek gösteren Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaların Türkiye uzantısının da bulunduğunu, bunun, yargılamaların yapıldığı mahkemelerin kayıtlarında da bulunduğunu ifade etti. Bu iddialarda adı geçen ülkelerin konuyu soruşturduğunu ve gerekli yargı işlemlerini de yaptığını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Ancak Türkiye'de bu iddialarla ilgili soruşturma yapılmadığını, konunun yargı aşamasına taşınmadığını'' söyledi.Bu olayların soruşturulmamasının; Türkiye'nin, ''rüşvet kabul eden, rüşvet veren, rüşvetle her işin döndüğü bir üçüncü dünya ülkesi olarak algılanmasına yol açtığını'' anlatan Kılıçdaroğlu, ''İsyanımız bundandır. Yolsuzlukların üzerine gidin, size sonuna kadar destek veririz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, AKP iktidarı dönemindeki yolsuzluklar, hiçbir iktidar döneminde olmamıştır. Türkiye'yi yolsuzluklar cenneti haline getirdiniz'' diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki gensoru önergesinin zaman itibariyle doğru olmadığını ifade ederek, ''Çünkü dikkatler Anayasa değişikliği gibi çok önemli bir konuya toplanmıştır'' dedi.Mehmet Şandır, ''Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti olmasına rağmen, siyasal iktidarın rüşvet iddialarını inceleyerek, sorumlularını yargı karşısına çıkarmaktan ve kamuoyunu bilgilendirmekten kaçınmasının gerçek nedeni nedir?'' sorusuna da cevap verilmesi gerektiğini dile getirdi.''Siyasi iktidarın yolsuzluklarla ilgili görevini yapmadığı'' iddiasının ağır olduğuna anlatan Şandır, ''İddia sahipleri cevaplarını verecektir. Ancak bilinmelidir ki kesin cevap millet tarafından verilecektir. Hiçbir iddia, ihmal cezasız kalmayacaktır. Hem millet vicdanında hem de inancımız gereği ilahi zeminde, yolsuzluğun, sorumsuzluğun cezasının kalmayacağı hepimiz açısından ortak bir değerdir'' diye konuştu.Önerge üzerinde yapılan konuşmaların ardında oylamaya geçildi. Oylamada, gensoru önergesinin gündeme alınması reddedildi.Alman otomotiv şirketi Daimler ve üç yan kuruluşu, geçtiğimiz günlerde ABD'de birçok ülkenin hükümetlerine ihaleleri alabilmek için rüşvet vermekle suçlanmış, ABD Adalet Bakanlığı'nın en az 22 hükümet yetkilisine rüşvet vermekle suçladığı Daimler'in rüşvet verdiği ülkeler arasında Türkiye'nin de adının geçtiğini belirtilmişti.Ancak bir süre sonra şirket, 185 milyon dolar ceza ödemesi gerçekleştirerek dosyayı kapatmıştı.Siemens geçen Aralık ayında, ABD ve Almanya'daki yolsuzluk soruşturmalarının durdurulması için 1.3 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.Daimler de daha önce geçmişte yaptığı bazı ödemelerin yasalara aykırı olduğunu kabul etmiş ve yetkililerle işbirliği yaptığını bildirmişti.