T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'nin anket sonuçları: Barış olsun ama Kürtler komşum olmasın

CHP'nin yaptırdığı ankete göre, Türklerin barış sürecine destek oranı yüzde 50, ancak Türkler Kürtlerle komşu olmak istemiyor

27 Mayıs 2013 15:47

CHP'nin çözüm süreci kapsamında yaptırdığı ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. CHP'nin Basın ve Propaganda'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Arif Özzeybek'in, parti yönetimine sunduğu ankete göre, Türklerin yüzde 60'ı Kürt komşu istemezken, Kürtlerin yüzde 80'i aynı soruya olumlu yanıt veriyor.

Vatan'da yayınlanan anketten çıkan sonuçlar şöyle:

 

'Türkiye'de yüzde 75 kendisini Türk olarak tanımlıyor'


- Türkiye'de yüzde 75 kendini "Türk" olarak tanımlıyor. Yüzde 6 ise kendisini "Kürt" olarak tanımladığını beyan ediyor.

- Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yüzde 25 "Kürt" kökenli vatandaşlar yaşıyor. Marmara ve Akdeniz'de bu oran yüzde 15 civarında.

- Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yüzde 2.5 oranında "Türk" var. Türklerin ideolojik eğilimi daha çok sağ tandaslı partilere dönük.

- Güneydoğu'da mezhepler oy vermede etkili. Güneydoğu'da "Sünni Hanefi" yüzde 35, "Sünni Şafi" yüzde 59 oranında.

- Sünni Şafiler yüzde 70 oranında BDP'ye oy veriyor. Az bir kesim Sünni Şafi ve Aleviler CHP'ye oy veriyor. Sünni Hanefiler yüzde 80 oranında AKP'ye oy veriyor.


'Komşum Kürt olmasın'


- "Şu anda komşunuzun Kürt olmasını ister misiniz?" sorusuna Türkler'in yüzde 60'ı "Hayır" yanıtı veriyor. Kürtlere aynı soru sorulduğunda yüzde 80 "Evet" diyor.

- "Kürt kökenli bir vatandaşla evlilik yapar mısınız" sorusuna, Türkler'in yüzde 50'si "hayır" yanıtı veriyor.

- Terörün bitirilmesine yönelik hükümetin yürüttüğü "Çözüm Süreci" adlı yönteme destek "Türkler"de yüzde 50, Kürtler'de yüzde 80 oranında.

- AKP'lilerin yüzde 50'si, BDP'lilerin de yüzde 50'si başkanlık sistemine karşı çıkıyor. Türkiye'nin yüzde 70'i başkanlık sistemini desteklemiyor.

ETİKETLER

chpkürttürkanketkomşu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24