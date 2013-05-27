CHP'nin anket sonuçları: Barış olsun ama Kürtler komşum olmasın

CHP'nin çözüm süreci kapsamında yaptırdığı ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. CHP'nin Basın ve Propaganda'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Arif Özzeybek'in, parti yönetimine sunduğu ankete göre, Türklerin yüzde 60'ı Kürt komşu istemezken, Kürtlerin yüzde 80'i aynı soruya olumlu yanıt veriyor.

Vatan'da yayınlanan anketten çıkan sonuçlar şöyle:

'Türkiye'de yüzde 75 kendisini Türk olarak tanımlıyor'



- Türkiye'de yüzde 75 kendini "Türk" olarak tanımlıyor. Yüzde 6 ise kendisini "Kürt" olarak tanımladığını beyan ediyor.

- Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yüzde 25 "Kürt" kökenli vatandaşlar yaşıyor. Marmara ve Akdeniz'de bu oran yüzde 15 civarında.

- Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yüzde 2.5 oranında "Türk" var. Türklerin ideolojik eğilimi daha çok sağ tandaslı partilere dönük.

- Güneydoğu'da mezhepler oy vermede etkili. Güneydoğu'da "Sünni Hanefi" yüzde 35, "Sünni Şafi" yüzde 59 oranında.

- Sünni Şafiler yüzde 70 oranında BDP'ye oy veriyor. Az bir kesim Sünni Şafi ve Aleviler CHP'ye oy veriyor. Sünni Hanefiler yüzde 80 oranında AKP'ye oy veriyor.



'Komşum Kürt olmasın'



- "Şu anda komşunuzun Kürt olmasını ister misiniz?" sorusuna Türkler'in yüzde 60'ı "Hayır" yanıtı veriyor. Kürtlere aynı soru sorulduğunda yüzde 80 "Evet" diyor.

- "Kürt kökenli bir vatandaşla evlilik yapar mısınız" sorusuna, Türkler'in yüzde 50'si "hayır" yanıtı veriyor.

- Terörün bitirilmesine yönelik hükümetin yürüttüğü "Çözüm Süreci" adlı yönteme destek "Türkler"de yüzde 50, Kürtler'de yüzde 80 oranında.

- AKP'lilerin yüzde 50'si, BDP'lilerin de yüzde 50'si başkanlık sistemine karşı çıkıyor. Türkiye'nin yüzde 70'i başkanlık sistemini desteklemiyor.