CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş: En az yüzde 52 oy alacağım

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'da kutuplaşmış bir siyaset olduğnuu söyleyerek seçimde güç birliği yapacaklarını ifade ederek, "Allah'ın izniyle seçimi kazanacağım. Bunun için en az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim" dedi.

Gelecek hafta 24 Haziran seçimlerinde kurulan Millet İttifakı’nda yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler yaparak Ankara’da yürüteceği kampanyayı oluşturmayı hedeflediğini anlatan Yavaş, “Gönlümden geçeni söylüyorum: Kampanyada CHP milletvekili ve il başkanı; İyi Parti milletvekilleri ve il başkanı benimle birlikte gezecek” diye knouştu.

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı ve Sözcü gazetesine ziyaretinde Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Sözcü'ye gerçekleştirdiği ziyarette Saygı Öztürk'e açıklamaları şöyle:

Gökçek'e eleştiri: 10 milyar lira çöpe gitti

"Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Ankara'nın yaklaşık 10 milyar lirasını heba ettiğini görüyoruz. Verdiğiniz oyun vebali vardır. 2014'teki seçimde Melih Gökçek'e oy vermekle fakir-fukaranın ulaşımı da suyu da pahalıya mal oldu. Sadece 5 milyar lira Ankapark'a gömüldü. Otopark, billboard, hafriyat gelirlerindeki kayıplara bakarsak 10 milyar lira çöpe gitti. Oysa bu parayla borcu kalmadığı gibi su ve ulaşım hizmetleri daha ucuz yapılır. Ankaralının cebinden daha az para çıkardı."

"En az yüzde 52 oy alacağım"

"Ankara'da kutuplaşmış bir siyaset var. Ankara için toplumun her kesiminin bir araya gelmesi lazım. Bunu, önceki seçimde daha iyi anlatabilseydik yüzde 50'yi bile aşardık. Seçimde bir güç birliği yapıyoruz. Allah'ın izniyle seçimi kazanacağım. Bunun için en az yüzde 52 oy alacağımı tahmin ediyorum. Seçimi kazanacağımdan da eminim."

Sandık güvenliği

"Şunu itiraf etmeliyim ki, geçen seçimlerde sandık güvenliği konusunda başarılı olamadık. Mükemmel bir organizasyon planlıyoruz. Sistemi dijital ve manuel kontrol edecek bir yazılım hazırlıyoruz. İki saat içinde seçim sonuçlarını öğrenmiş olacağız."

Yavaş'ın Cumhuriyet'in sorularına yanıtları şöyle:

-CHP PM’de ve örgütte size karşı tepki ve eleştiriler var. Adaylığınız netleştikten sonra vereceğiniz mesajlar merak ediliyor...

Bu problemi çıkaranın ben parti örgütünden daha çok televizyonlarda CHP’li olmayan AKP’li yorumcular tarafından dert edildiğini düşünüyorum. Halbuki benim mesajım çok açık. Şu anda da hâlâ duruyor. Orada “Ankara rozetsiz yönetilmelidir” diyor. Burada amaç seçildikten sonra normal olarak her belediye başkanının rozetlerini çıkarması beklenir. Ankara için bu çok daha önemli. Ben bunu Ankara’daki sağ seçmene özellikle mesaj olsun diye söyledim. Geçen seçim biliyorsunuz CHP’ye oy veren sağcı solcu yüzde 44 oy vereni Melih Bey yok saydı. “Az oy verene az hizmet edeceğim çok oy verene çok hizmet edeceğim" dedi. Demokrasi tarihinde hiç yeri olmayan hiçbir mantığa sığmayan bir yaklaşım belirledi ve bunu maalesef uyguladı. Sırf o amaçla söylenmiş bir söz. Abartıldığını düşünüyorum ama bunların hepsi geçti. Daha sonra hatta şunu tartıştılar, “Bağımsız mı düşünüyor acaba” falan dediler. Bağımsız olarak büyükşehirin kazanılma ihtimali yok.

CHP seçmenini nasıl harekete geçirmeyi düşünüyorsunuz?

Burada CHP seçmenini harekete geçiren olgu seçimi kazanma olgusudur. Bunu da Mansur Yavaş’la birlikte yapacağız diyorlar. Bazen duygusal konuşmalar mantığın çok önüne geçiyor. 7 Haziran seçimlerinde MHP’nin en çok eleştirildiği konu neden muhalefetle işbirliği yapmadığı. Çünkü AKP’ye karşı muhalefetle yapılabilecek işbirliği ile 2 emekli ikramiyesi hemen çıkarılabilirdi, 4 bakan yüce divana gönderilebilirdi... Biz MHP’de şu anda siyaset yapmayan ülkücüler olarak bir işbirliği yapıyoruz Ankara için. Bunu da istemiyor bazıları. Halbuki sayın Kılıçdaroğlu’nun 2014’teki tanıtım toplantısnıda söylediği şuydu: Biz Mansur Bey’i siyasi görüşleriyle değil, belediyecilik deneyimi ile partimize davet ettik ve güç birliği yaptık. Odak merkezi Ankara. Başkent 25 yıldır tahrip edildi. E şimdi seçimi bir daha kaybetseniz süre çok uzun... Bir 5 yıl daha, bir 5 yıl daha diye diye geldi şimdiye kadar. Ankara’yı ve ülkesini seven herkesin bir araya gelmesi lazım belli konularda. Bu, belki de şimdiki ittifakın önünü açtı.

-AKP’nin Ankara adayı Sayın Özhaseki’yi nasıl görüyorsunuz?

Özhaseki ile biz Tarihi Kentler Birliği’nde birlikte çalıştık. 3-4 ayda bir araya geliyorduk. Daha sonra 2006’da Beypazarı’na geldiler. Beypazarı’nda tarihi kentler buluşması yapıldı. Orada bizim yaptığımız çalışmaları da gördü. Tanışıklığımız bu kadar. Geri Kalanı uzaktan biliyoruz. Özhaseki’nin ben proje bazlı sert-gergin tartışma istemiyorum demesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben şöyle istiyorum rakiplerin bir araya gelebilmesi, kenti tartışabilmesi lazım. Ama bakıyorum ben 2009 ve 2014’te adayım biz sanki Ankara’da belediye seçimine değil savaşa gidiyoruz gibi bir ortam var. Halbuki sonuçta belediye başkanı değişecek. Ne hükümet düşecek ne bir şey olacak... İnşallah bu sefer düzgün ve proje bazlı bir tartışma olur diye düşünüyorum.

-Nasıl bir belediyecilik düşünüyorsunuz? Projeleriniz var mı?

En önemlisi şeffaf bir belediyecilik...Beypazarı’nda ikinci dönem seçilince muhalefetten encümen aldım. Muhalefetten encümen alırsanız kendinizi denetletiyorsunuz. Ankara Büyükşehir’de encümeni muhalefetten alırsanız; denetlenebilir oluyorsunuz. Yasa dışı tekliflere de kapalı oluyorsunuz. Bu; halkın parasının çarçur edilmemesi, yolsuzluk iddiaları açısından da çok önemli. Bu yaştan sonra bu tür şeylerle anılmak istemem açıkçası. Şimdiye kadar 10 yıl belediye başkanlığı yapmışım, benim hakkımda bırakın soruşturmayı, yolsuzluk iddiası yok.

-Ankaralılara nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?

Bir araya geldik; ne güzel. Ülke İstiklal Harbi’ndeyken insanlar suçu, buçu oldu mu; herkes bir araya geldi. Ülkede bir araya gelmeyi gerektiren bazı önemli zamanlar vardır. Dolayısıyla bu ‘bir araya gelmeden’ insanların kıvanç duyması lazım. 80 öncesi farklı kulvardayız diye bu 180 yıl daha, 500 yıl daha gidecek mi? Ortak hedefler olduğu zaman, tabiki biz bir araya geleceğiz. Bu değerli bir şey, ama maalesef bazıları bunu değersizleştirmeye çalışıyor. Çok değerli olan şeyleri insanlar değersizleştirmek istiyorlar. YSK’nin önündeki görünteleri hatırlayın, herkes oradaydı.

-CHP yerel seçimlerde İYİ Parti ile işbirliği yapıyor. İYİ Parti ile bir temasınız olacak mı?

Pazartesinden itibaren hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, hem Sayın Meral Akşener’i, hem Sayın Temel Karamollaoğlu’nu hem de Sayın Gütekin Uysal’ı ziyaret edeceğim. Daha önce seçime birlikte giren partileri ziyaret edeceğim. Gönlümden geçeni söylüyorum: Kampanyada CHP milletvekili ve il başkanı; İYİ Parti milletvekili ve il başkanı benimle birlikte gezecek. Diğer partiler ne yapar bilmiyorum ama bunun yapılmasını istiyorum. Herhangi bir ilçe İYİ Parti’ye kaldıysa ben orada da CHP büyükşehir adayı olarak da miting yapacağım.