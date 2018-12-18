CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP PM'de yapılan oylamanın sonucuna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Muhittin Böcek oldu. Mansur Yavaş'ın adaylığının 12'ye karşı 45 oyla kabul edildiği bildirildi.

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Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Mansur Yavaş, adaylığının açıklanmasının ardından Twitter üzerinden "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Akşener’e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni,seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah’ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi Güzel Ankara’ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı.