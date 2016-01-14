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CHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri belli oldu

Komisyonda, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile milletvekilleri Ömer Süha Aldan ve Namık Havutça yer alacak

14 Ocak 2016 16:38

CHP'yi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile milletvekilleri Ömer Süha Aldan ve Namık Havutça temsil edecek.

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda yer alacak üyeleri belli oldu. Komisyonda CHP’yi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve milletvekilleri Ömer Süha Aldan ve Namık Havutça yer alacak.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili mektubuna yanıt verdi. CHP lideri Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun darbe yasalarının değiştirilmesi konusunda da çalışma yapmasını istedi.

Komisyonu'nun MHP'li üyeleri de geçen hafta belli olmuştu. Komisyonda MHP adına Oktay Öztürk, Kadir Koçdemir ve Mehmet Parsak’ın yer alacağı açıklanmıştı.

Uzlaşma Komisyonunda her parti eşit oranda üç üye ile temsil edilecek.  Ancak, Komisyonun çalışma usulleri ilk toplantıda belirlenecek. AKP komisyon süresinin 6 ay, muhalefet daha uzun süre olmasını savunuyor. 

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