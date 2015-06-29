CHP'nin AKP ile koalisyon şartları arasında Dışişleri Bakanlığı da var

Hükümetin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonu gündeme getirmesi, AKP ile CHP arasındaki koalisyon pazarlıklarında Suriye gündemini öne çıkardı. CHP sıcak savaşı engellemek için Dışişleri Bakanlığı’nı istiyor.

Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, seçim sonrasında iki parti yönetimlerinden gelen ölçülü açıklamalarla AKP’yle CHP arasında koalisyon kurulması beklentileri yükselişini sürdürüyor. Her iki partide de böylesi bir koalisyonun artıları ve eksileri üzerinde hesaplamalar yapılırken Suriye sınırındaki gelişmeler bir anda olası bir koalisyon pazarlığının da en önemli kriteri haline gelmeye başladı. AKP ile koalisyon gündeme ilk geldiğinde “yolsuzluklar” ve “Erdoğan’ın konumu”yla ilgili çalışmalar yürüten CHP, sıcak savaş olasılığının artması üzerine mesaisini Suriye konusuna yöneltti.

Edinilen bilgilere göre Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun haftaya görevi aldıktan sonra, CHP’ye gelmesi halinde Suriye, masaya ilk getirilen konu olacak. CHP tarafı, Davutoğlu’ndan seçim sonrası doğan hükümet boşluğundan yararlanarak bir sıcak savaş çıkarma planı bulunduğuna ilişkin değerlendirmeleri soracak.

CHP ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öteden beri Suriye’ye askeri müdahale seçeneğini istediği bu dönemde bu fırsatı bulduğu yolundaki kaygıların giderilmesini de talep edecek. CHP askere “Suriye’ye girin” talimatı verilip verilmediğini birinci ağızdan da soracak. Görüşmede askerin bu talimata karşın hem hükümet boşluğu hem uluslarası denge açısından dile getirdiği kaygılar da Davutoğlu’yla değerlendirilecek.

İki görev birden

CHP koalisyon şansını AKP’nin Suriye’de başlatabileceği bir sıcak savaşı engelleme fırsatı olarak kullanmayı da istiyor. Bu çerçevede olası bir koalisyonda Dışişleri Bakanlığı’nın CHP’ye geçmesinin olmazsa olmaz bir koşul olduğu vurgulanacak. AKP’nin bunu kabul etmesi halinde geçmişteki DYP-SHP koalisyonlarında ilk kez Murat Karayalçın ile başlayan “Dışişleri Bakanlığı ve başbakan yardımcılığı” modelinin gündeme getirilmesi bekleniyor. Bu modelde anlaşılması durumunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dışişleri Bakanı ve başbakan yardımcılığını üstlenebileceğine dikkat çekiliyor.