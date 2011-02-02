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CHP’nin ‘aile yardımı’ üst sınırı 1250 lira

Kılıçdaroğlu’nun, genel seçimlerdeki en önemli kozlarından biri olacak “Aile Sigortası” uygulaması...

02 Şubat 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, genel seçimlerdeki en önemli kozlarından biri olacak “Aile Sigortası” uygulamasında dağıtılacak aylık yardımın üst sınırı “1250 Türk Lirası” olarak belirlendi.

Kılıçdaroğlu’nun başlattığı çalışmada, “15 ayrı aile standardı” belirlendi. Bu doğrultuda bir aileye en az 600 lira seviyesinde yardımda bulunulacak. Yardımlar “Çocuk sayısı, okuyan çocuk sayısı, ailenin bakmakla yükümlü olduğu yaşlı sayısı” gibi farklar doğrultusunda 1250 liraya kadar yükselecek. 


17 milyon kişi

AKP'nin “Kaynağını göster” değerlendirmelerine maruz kalan CHP’nin “Aile Sigortası” uygulamasında tahmini yıllık yardım miktarı “15 milyar Türk lirası” olacak, yaklaşık 17 milyon kişi yardımdan yararlanacak. CHP’ye göre, uygulanacak kalkınma politikaları sonucunda 4 yıl içinde yardıma muhtaç kişi sayısı 10 milyon seviyesine inecek. “Aile Sigortası” uygulamasına bütçeden ayrılacak pay, Ak Parti’nin ayırdığı kaynak seviyesinde olacak. Ancak, “Kadına verilmesi, banka hesabına yatırılarak yardım alanın rencide edilmemesi, siyasi görüşlere göre verilmesi gibi” seçenekleri nedeniyle yardım miktarı mali disiplin içine alınmış olacak. CHP’nin bu hafta içinde açıklaması beklenen aile sigortası kapsamında, “Aile Sigortası Kurumu” adında Başbakanlığa bağlı bir birim kurulacak. Ak Parti iktidarında yardım yapan tüm kamu kurumlarının yardıma ayırdıkları kaynakları, “Aile Sigortası Kurumu” çatısı altında toplanacak. Aile Sigortası sistemi tam anlamıyla oturana kadar diğer yardımların dağıtımı sürecek.


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