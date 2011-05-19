CHP'nin afiş krizi

T24- Memleketi Tunceli’ye gidecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde kente asılan Zazaca afişler sahipsiz kaldı. Afişler genel merkezin talimatıyla kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü miting alanına giderken kullanacağı güzergah üzerine Zazaca afişler asılmıştı.
Zazaca "Sayın genel başkanımız hoşgeldin", "Peygamber evladı kutsal topraklara hoşgeldin" yazılı afişler, iddiaya göre CHP Genel Merkezi’nin talimatıyla kaldırıldı.
Afişlerin genel merkezin bilgisi dışında asıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı öğrenildi.
Ancak CHP'liler, afişlerin parti il yönetiminin bilgisi dışında asıldığını öne sürerek, kaldırılması için İl Seçim Kurulu’na başvurduklarını belirtti.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü mitingi öncesi kentte sadece Türkçe yazılan afişler kaldı.