CHP'nin af çekincesi: Yolsuzlukları kapsayacak mı?

MHP'nin TBMM'nin açılmasıyla birlikte gündeme almayı planladığı af kanun teklifiyle ilgili CHP'nin en büyük çekincesi yolsuzlukların af kapsamında olup olmadığı.

Sözcü’nün haberine göre, MHP'nin yasa teklifinde terör suçları, kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı kapsam dışı bırakılıyor. Diğer suçlarda infaz yasası değişikliğiyle ceza indirimi öngörülüyor. Teklif karşılıksız çek verenlerin affedilmesini de kapsıyor. CHP bu konuda yol haritasını belirlemek için teklif metninin ortaya çıkmasını bekleyip, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP'nin tutumuna bakacak. MHP'nin bu konuda iktidardan destek alıp almaması, Cumhur İttifakı’nın geleceği konusunda da gösterge olacak.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak önceki gün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Henüz ortada somut bir şey yok. Çoğunluk partisinin de buna ilişkin görüşlerini açıklaması gerekiyor. Gerçekten acaba kader mahkumları mı affolunacak, yoksa 17-25 Aralık’a kadar uzanan o dönem suçlananlara belli bir garanti sağlayacak bir paket mi gündeme gelecek? Bunları görmek istiyoruz” demişti.