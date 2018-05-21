CHP'nin aday göstermediği İrfan Değirmenci'den ilk açıklama

CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday listesinde kendine yer bulamadı.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Değirmenci, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" dedi.