CHP'nin Adalet Kurultayı'nın programı belli oldu

CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak olan ‘Adalet Kurultayı’nın programı ve konuşmacılar belli oldu.

Kurultay 4 gün sürecek

Adalet Kurultayında ana programlarla beraber çalıştaylar, etkinlikler düzenlenecek.

Birçok başlıkta öncelikle CHP MYK üyeleri, milletvekilleri, PM üyelerinin ve yöneticilerinin oturumlara başkanlık ettiği 'Adalet Kurultayı' 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü başlayacak ve 29 Ağustos 2017 Salı günü sona erecek.

Adalet Kurultayı her gün 2 ana oturum ve 2 çalıştay programı sonrasında da etkinliklerle devam edecek.