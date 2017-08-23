CHP'nin Adalet Kurultayı'na 10 bin kişinin katılması bekleniyor

CHP’nin 26-29 Ağustos arasında Çanakkale’de yapacağı Adalet Kurultayı için Gelibolu Kabatepe’de hazırlıklar sürerken, Ankara’da da program ve isimler netleşiyor. Kurultay için 7 bin kişilik alan hazırlanırken 10 bin kişinin katılımı bekleniyor. Kurultaya Avukat Turgut Kazan, İbrahim Kaboğlu, Rıza Türmen, Nasuh Mahruki, Ersin Kalaycıoğlu, Fatma Bostancı Ünsal gibi isimlerin yanı sıra Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, karikatürist Musa Kart ve cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven katılacak.

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından 26-29 Ağustos tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştireceği ‘Adalet Kurultayı’na sayılı günler kaldı. Kurultayın yapılacağı Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Savaşları’nın geçtiği Kabatepe’de hazırlıklar sürerken, Ankara’da da program ve isimler netleşmeye başlıyor. Kurultay programı Çanakkale Şehitleri Abidesi ziyaretle başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun her gün yapacağı kısa bir konuşmanın ardından panellere geçilecek.

Edinilen bilgiye göre ilk gün Çanakkale Şehitleri Abidesi ziyaret edilecek. Saat 09.00’da “Mahkemede Adalet”in tartışılacağı ilk panelde “Yargı Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı”, “Yargının Siyasallaşması”, “Kumpas Davaları ve Yargıya Erişim Hakkı” ve “Adil Bir Yargılama için Acil Eylem Planı” konuları masaya yatırılacak.

Turgut Kazan’ın yöneteceği panelde, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, avukat Celal Ülgen, Mustafa Karadağ, Yargıçlar Sendikası Başkanı Mehmet Ali Kulat konuşacak. İlk günün ikinci panel başlığı ise “Yaşamda Adalet” olacak. “Huzur İçinde Bir Arada Yaşam”, “Toplumsal Huzuru İnşa Etmenin Yolları”, “Terörü Nasıl Yeneriz”, “Toplumsal Ayrışmayı Ortadan Kaldırma Yolları” konularındaki paneli Rıza Türmen yönetecek. Gazeteci yazar Levent Gültekin, AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, Türk Boyları Konfederasyonu Başkanı Durhasan Koca, Prof. Dr. Sencer İmer konuşacak.

İkinci gün yürüyüş

Büyük Taaruz’un yıldönümünden bir gün sonra, kurultayın ikinci gününde saat 06.00’da 57. Alay yürüyüş yolundan Conkbayırı’na yaklaşık 4 kilometre yürünecek. İkinci günün ilk panel başlığı “Seçimde Adalet” olacak. Mehmet Hamidi Yakupoğlu’nun yöneteceği panelde, “Geçmişten Günümüze Seçim Adaleti”, “Kampanya Adaleti”, “Kamu Kaynakları ve Medyanın Kullanımı”, “Seçim Güvenliği”, “Mühürsüz Seçim”, “Temsilde Adalet, Seçim Sistemi ve Siyasi Parti Düzeni”, “Adil Bir Seçim için Acil Eylem Planı” konuları masaya yatırılacak. TESAV Başkanı Erol Tuncer, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve Oy ve Ötesi’nden Melek Demir konuşacak. İkinci günün ikinci paneli “İnançta Adalet” konusunda olacak. AKP kurucularından Fatma Bostancı Ünsal, kayyım öncesi Mazlum Der Başkanı Faruk Ünsal, Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ve Alevi dernekleri temsilcileri konuşacak.

Son gün ‘medya’

Kurultayın üçüncü gününde “Geçimde Adalet” ve “Eğitimde Adalet” panelleri gerçekleşecek. Son günde ise “Devlette ve medyada adalet” panelleri yapılacak. Medyada Adalet Paneli’nde “Medya Üzerindeki Baskılar ve Sansür”, “Medya-İktidar”, “Medya - Muhalefet İlişkisi”, “Tutuklu ve İşsiz Gazeteciler”, “Tek Yanlı Yayınlar”, “Devlet Yayıncılığı”, “Medya ve Demokrasi İlişkisi” konularındaki oturumu Oktay Ekşi yönetecek. Ahmet Takan, Prof. Dr. Doğan Tılıç, Milli Gazete’den Mustafa Kurdaş ve karikatürist Musa Kart konuşacak.

Mağdurlar konuşacak

Edinilen bilgiye göre; Halkevleri’nden, sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından birçok isim daha kurultaya katılacak. Mağdurların da konuşacağı çalıştaylarda birçok isim netleşti.

Laiklik bildirisi okuduğu için 98 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ayşegül Başar, “Adalete Erişim” hakkında Soma avukatlarından Sercan Aran, Demokrasi İçin Adalet Çalıştayı’nda Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Siyaset Kadın Çalıştayı’nda Halkevleri Genel Sekreteri Dilşat Aktaş konuşacak. Akşam saatlerinde ise Çanakkale ruhuna ve adalet kavramına uygun sergi, tiyatro gibi etkinlikler yapılacak. Tiyatrocu Genco Erkal, Levent Üzümcü, ressam Bedri Baykam’ın da kurultayda yer alması bekleniyor.

‘24 gün yürüdük, şimdi konuşacağız’

Kurultayın ev sahiplerinden Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, panellerin dört gün boyunca aynı ‘Adalet Yürüyüşü’nde olduğu gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa konuşmasının ardından başlayacağını kaydetti. Panellerin yanı sıra 50’ye yakın çalıştay başlığı da olacağını söyleyen Erkek, panel ve çalıştayların eş zamanlı gerçekleşeceğini belirtti. Erkek, “Adalet olmadan hiçbir şey mümkün değil. Bu kurultayı Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıldığı topraklarda gerçekleştireceğiz. Adalet çürüdüğünde devletin bekası da tehlikeye girer. Mücadelemiz bunun için. 24 gün yürüdük, şimdi konuşacağız” dedi.

'Konaklama için 7 bin kişilik alan hazır'

Kurultay programı netleşirken, kurultayın düzenleneceği alanda da çalışmalar sürüyor. Alan kurultay için düzenlenirken, inceleme için alana giden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek diğer partililerle birlikte yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Torun ve Erkek’le birlikte il ve ilçe başkanlarının da katılımıyla yapılan toplantıda kurultayın sorunsuz tamamlanması için neler yapılması, ne tür önlemler alınması gerektiği konuları masaya yatırılarak, görev paylaşımı yapıldı. 10 bin kişinin üzerinde katılım beklediklerini söyleyen Torun, 7 bin kişilik konaklama alanı hazırladıklarını dile getirdi.