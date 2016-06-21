CHP'nin ABD temsilcisi Özcan: Egemen Bağış ABD’ye gelirse tutuklanabilir

CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, adı İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'la bağlantılı olarak 17 - 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında geçen eski Bakan Egemen Bağış'ın, ABD'ye gelmesi halinde 'tutuklanabileceğini' söyledi.

Özcan, Bağış ile ilgili iddiasını kısa adı FCPA olan Foreign Corrupt Practices Act (Yabancı ülkelerdeki yolsuzluklara ilişkin yasa) yasasına dayandırdı.

ABD'deki Zarrab davasının ardından Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'ya konuşan Özcan, FCPA’nın ABD vatandaşlarının yabancı bir ülkede bile olsa, rüşvet alıp vermesini 'federal suç' kapsamına aldığına dikkat çekerek, “Egemen Bağış da ABD vatandaşı olması nedeniyle bu yasanın kapsamına giriyor. Eğer Reza Zarrab’ı yargılayan savcı Egemen Bağış’ı da davayla bağlantılarsa, Bağış bir daha ABD yüzü göremez. Ya da ABD’ye geldiği anda tutuklanır” dedi.

Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman’ın, davanın düşmesi için yapacağı başvuruyu da değerlendiren Özcan, "Davanın can alıcı yönü, terörün finansmanına bağlanması” dedi. Özcan, bu tezini de şu sözlerle açıkladı: “Sarraf İran devletinin, hem lojistik olarak gemilerle ve uçaklarla, hem de para transferleriyle dünyanın farklı yerlerinde yaptığı ve ABD tarfından terör faaliyeti kabul edilen operasyonlara yardımcı olmakla suçlanıyor. Bu açıdan ben dava hakkında yorum yaparken en başından beri kefaletin kabul görmeyeceğini söylemiştim. Nitekim Sarraf çıkamadı.”