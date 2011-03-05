CHP'nin 4 adımlı Kürtçe atağı

T24- Kürt vatandaşlara ulaşabilmek ve partiye yakınlaşmalarını sağlamayı hedefleyen CHP, “ana dili” temel alarak dört önemli adım atıyor.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, CHP, Kürtçe reklam ve tanıtımın yayınlanması için TRT'nın Kürtçe kanalı ile anlaştı. Sitelerinden Kürtçe yayın yapacak CHP'nin seçim vaadi olarak hazırladığı “Aile Sigortası” projesi Kürtçe'ye çevrildi Ayrıca, partinin Mardin'de düzenleyeceği 8 Mart Kadınlar Günü kutlamalarında da sanatçı Züleyha'nın Kürtçe türküler seslendireceği açıklandı.

1-Kürtçe aile sigortası

CHP lideri Kılıçdraoğlu tarafından Şubat ayında İstanbul'da ekonomi yazarlarına açıklanan Aile Sigortası, gönüllü bir ekip tarafından Kürtçe'ye çevrildi. Kürtçe Aile Sigortası broşür olarak bastırılacak ve özellikle Güneydoğu'daki örgütler aracılığıyla vatandaşlara dağıtılacak.



2-TRT Şeş'te tanıtım filmi





CHP yönetimi, Kürt vatandaşlara en kısa yoldan ulaşmak ve Aile Sigortası'nın hedeflerini vatandaşlara aktarmak için ücret karşılığında TRT'nin Kürtçe kanalı ile anlaştı. Proje, CHP'nin anlaştığı reklam firmaları ile Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak'ın koordinasyonunda sürdürüldü. CHP'nin çalıştığı Grey İstanbul ve Relax firmaları tarafından hazırlanan “Kürtçe reklam ve tanıtım” filimleri TRT Şeş'e paket olarak verildi. CHP'nin “Aile Sigortası'na” ilişkin Kürtçe tanıtım filimlerinin gelecek haftadan itibaren TRT Şeş'te yayınlanması bekleniyor.



3-Kürtçe internet sitesi





CHP, Kürt kökenli vatandaşlara ulaşabilmek için üçüncü adım olarak internet sitesinden Kürtçe yayın yapma kararı aldı. Kürtçe yayın için CHP Genel Başkanı Kemal ılıçdaroğlu'nun verdiği talimat doğrultusunda çalışmalara başlandı. CHP'nin internet sitesinin Mart ayı içerisinde Kürtçe yayın servisine başlayacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra temasları sırasında gazetecilerin “Kürtçe internet yayını da olabilir mi?” sorusu üzerine “olabilir” yanıtını vermişti. CHP'nin internet sitesinin Kürtçe yayına geçmesi için bir süredir hazırlık çalışmasının sürdürüldüğü ve Mart ayı içerisinde yayına başlayacağı ögrenildi. Metinlerin Kürtçe'ye çevirisi konusunda gönüllü destek alınacağı öğrenildi.



4-Mardin'de Kürtçe türkü





CHP'nin Mardin'de düzenleyeceği ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı 8 Mart Kadınlar Günü kutlamaları için, Zülfi Livaneli'nin müzik dünyasına kazandırdığı sanatçı Züleyha ile anlaşıldı. Farklı etnik dillerde parçalar seslendiren sanatçı Züleyha'nın Mardin'de Kürtçe türküler seslendireceği öğrenildi.



Kılıçdaroğlu'nun Irak ziyareti ertelendi



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11-13 Mart'ta yapmayı planladığı Irak ziyareti “güvenlik nedeniyle” Nisan ayına ertelendi. Kılıçdaroğlu, Bağdat'tan başlatacağı ziyaretinde güvenliğin sağlanması durumunda, Süleymaniye, Kerkük ve Erbil'e de gitmeyi hedefliyordu. CHP Dışilişkiler Koordinatörlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Irak makamları arasında sürdürülen temaslarda, Irak'taki iç karışıklıklar nedeniyle güvenliğin sağlanamayacağı endişesi ile ziyaretin ertelenmesi kararı alındı.