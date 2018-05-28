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CHP'nin 3 Milletvekili adayı için YSK'ya itiraz edildi

Ferit ASLAN, DİYARBAKIR (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)'nin, 24 Haziran seçimleri için İstanbul'dan Milletvekili adayı gösterdiği Prof

28 Mayıs 2018 14:31

Ferit ASLAN, DİYARBAKIR (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP)\'nin, 24 Haziran seçimleri için İstanbul\'dan Milletvekili adayı gösterdiği Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Prof.Dr. Cihangir İslam ve Prof.Dr. Yüksel Taşkın için Yüksek Seçim Kurulu\'na itirazda bulunulduğu öğrenildi. Bir vatandaşın yaptığı başvuruda \'KHK ile ihraç edilmeleri\' gerekçe olarak gösterilirken, YSK\'nın bu itirazı bugün karara bağlayacağı öğrenildi.

CHP\'nin 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 1\'inci bölge 1\'inci sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, yine İstanbul 3\'üncü bölge 9\'uncu sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. Cihangir İslam ve İstanbul 1\'inci bölge 18\'inci sıradan aday gösterdiği Prof.Dr. Yüksel Taşkın için YSK\'ya itirazda bulunulduğu öğrenildi. Bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtilen itiraz dilekçesinde her 3 profesörün de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildiği ve bunların milletvekili adayı olamayacağı gerekçe gösterildi. Yüksek Seçim Kurulu\'nun  söz konusu itiraz ile ilgili bugün karar vereceği öğrenildi.

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