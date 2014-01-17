CHP MYK'da partinin bazı il ve ilçeler için belirlenen belediye başkan adayları da öğleden sonra yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Merkezi (PM)'nin onayına sunuldu.
Yaklaşık 5,5 saat süren PM'de, İstanbul'da Fatih Belediye Başkan adayı, Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan oldu. Partinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı halen Çukurova Belediye Başkanlığını yürüten Yıldıray Arıkan oldu.
Çukurova ilçesinde ise Soner Çetin aday gösterildi.
Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise Hızır Bahtiyar Aytaç aday oldu.
Erbakan'ın yeğeni CHP'nin adayı
PM'de İstanbul'daki 21 ilçenin adayı da belirlendi. Kentte 18 ilçenin adayları ise henüz belirlenmedi.
CHP'nin İstanbul'un Fatih ilçe belediye başkan adayı eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan oldu. Erbakan bir süre önce partiye üye olmuştu.
Milli Görüş geleneğinin kurucu lideri, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yeğeni Prof. Dr. Sabri Erbakan, İstanbul Fatih’ten CHP’nin belediye başkan adayı oldu. Fatih, Milli Görüş Geleneği’nin önemli destekçileri arasında bulunan Nakşibendi Tarikatı’nın İsmailağa kolunun da merkezi konumunda.
Uşak'ta aday Yazgan
Uşak'ta, MHP'den istifası sonrası CHP'den aday gösterileceği söylentileri üzerine tartışma konusu olan Ali Erdoğan ismi ise PM'nin onayına sunulmadı. CHP Uşak'tan tıp doktoru olduğu bidirilen Bülent Yazgan'ı aday gösterdi.
Partinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, ev kadını olduğu belirtilen Hale Soran olurken, PM Kırşehir adaylığı için Deniz Akpınar'ı belirledi.
3 Kasım ve 22 Aralık'ta gerçekleştirdiği PM'lerde belirlediği adayı sayısı 746'ya ulaşan CHP'de, bugünkü toplantıda 11 ilin daha adayı netleşti.
Bugün 170 civarındaki seçim bölgesindeki adaylarını belirlenyen partinin açıklanan aday sayısı 910'a ulaştı.
CHP'nin Bingöl, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Şırnak, Kütahya, Mardin, Konya ve Van'daki adayları henüz belirlenmezken, kalan il ve ilçelerdeki adayların ise Şubat ayı başında gerçekleştirilecek PM'de görüşüleceği kaydedildi.
Bugün PM'de belirlenen 11 ilin adayları şöyle:
Adana: Yıldıray Arıkan
Çorum: Kenan Nuhut
Denizli: Kazım Aslan
Hakkari: Nazım Ertuş
Kastamonu: Mehmet Yıldırım
Kırşehir: Deniz Akpınar
Sakarya: Raşit Dünya
Tunceli: Hızır Bahtiyar Aytaç
Şanlıurfa: Hale Soran
Uşak: Bülent Yazgan
Zonguldak: Muharrem Akdemir
PM'de belirlenen Ankara'nın bazı ilçelerinin adayları şöyle:
Çubuk: Cemil Ala
Elmadağ: Mücahit Dede
Kazan: Necati Yılmaz
Pursaklar: Hüsniye Erdoğan
Şereflikoçhisar: İsmail Yalman
CHP PM'de belirlenen İstanbul'un 21 ilçesindeki adaylar da şöyle:
Ümraniye: Sacit Eyüboğlu
Bağcılar: Muhammet Çakmak
Fatih: Sabri Erbakan
Kağıthane: Serdar Kurşun
Bahçelievler: Saffet Bulut
Tuzla: Cemil Ekşi
Zeytinburnu: Mustafa Fazlıoğlu
Başakşehir: Özgür Karabat
Beykoz: Hızır Yılmaz
Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu
Eyüp: Selami Çelebioğlu
Gaziosmanpaşa: Selahattin Meriç
Güngören: Ahmet Güzel
Bayrampaşa: Bahri Sipahi
Sancaktepe: Özgen Nama
Esenyurt:Gürbüz Çapan
Pendik: Tuncer Özyavuz
Sultangazi: Ali Acar
Şile: Aras Aslan
Sultanbeyli: Mustafa Çolak
Arnavutköy: Ruhi Tuncel
CHP'nin İzmir'in ilçelerinde belirlediği adaylar ise şunlar:
Bergama: Mehmet Gönenç
Beydağ: Süleyman Vasfi Şentürk
Foça: Gökhan Demirağ
Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce
Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı
Kınık: Süleyman Kaya
Menemen: Tahir Şahin
Ödemiş: Bekir Keskin
Seferihisar: Mustafa Tunç Soyer
Selçuk: Hüseyin Vefa Ülgür
Torbalı: Ufuk Yörük
CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda protesto
Bu arada CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na gelen bir grup partili, yapılan temayül yoklamasına rağmen Saffet Bulut'un belediye başkan adayı olarak açıklanmasını protesto etti.
Partililer adına açıklama yapan basın sözcüsü Gökmen Güney, genel merkezin gönderdiği genelge gereğince 17 ilçede olduğu gibi Bahçelievler'de de aday belirleme yönteminin temayül çerçevesinde olması doğrultusunda karar alındığını kaydetti.
Bu karar neticesinde Bahçelievler'de sandığa giden üç bin üyenin, üç belediye başkan aday adayı için oy kullandığını, çıkan sonuç doğrultusunda ilk iki aday adayının genel merkeze bildirildiğini aktaran Güney, "Süreç devam ettiği sırada temayül yoklamasında ikinci sırada olan aday adayı seçimden çekilmiş, tek ve birinci aday Abdullah Durukan kalmıştır. Ancak genel merkez Durukan'ı değil, temayülde oylamaya bile girmeyen Saffet Bulut'u aday olarak göstermiştir" diye konuştu.
Güney, meselenin, örgütün iradesine sahip çıkma meselesi olduğunu vurgulayarak, "Demokratik hakkımıza sahip çıkıyoruz ve demokrasinin evvela partimizde karşılık bulmasını istiyoruz. Biz Bahçelievler örgütü olarak emeğimizi, hakkımızı genel merkezimizden, üst yönetimimizden istiyoruz. Yaşanan sorun neticelenene kadar eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
İlçe binasında ve önünde toplanan partililerin sabaha kadar açlık grevi yapacakları ve olumlu cevap alınana kadar binayı boşaltmayacakları belirtildi.