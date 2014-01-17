CHP MYK'da partinin bazı il ve ilçeler için belirlenen belediye başkan adayları da öğleden sonra yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Merkezi (PM)'nin onayına sunuldu.

Yaklaşık 5,5 saat süren PM'de, İstanbul'da Fatih Belediye Başkan adayı, Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan oldu. Partinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı halen Çukurova Belediye Başkanlığını yürüten Yıldıray Arıkan oldu.

Çukurova ilçesinde ise Soner Çetin aday gösterildi.

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de ise Hızır Bahtiyar Aytaç aday oldu.

Erbakan'ın yeğeni CHP'nin adayı PM'de İstanbul'daki 21 ilçenin adayı da belirlendi. Kentte 18 ilçenin adayları ise henüz belirlenmedi. CHP'nin İstanbul'un Fatih ilçe belediye başkan adayı eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan oldu. Erbakan bir süre önce partiye üye olmuştu. Milli Görüş geleneğinin kurucu lideri, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yeğeni Prof. Dr. Sabri Erbakan, İstanbul Fatih’ten CHP’nin belediye başkan adayı oldu. Fatih, Milli Görüş Geleneği’nin önemli destekçileri arasında bulunan Nakşibendi Tarikatı’nın İsmailağa kolunun da merkezi konumunda.

Uşak'ta aday Yazgan

Uşak'ta, MHP'den istifası sonrası CHP'den aday gösterileceği söylentileri üzerine tartışma konusu olan Ali Erdoğan ismi ise PM'nin onayına sunulmadı. CHP Uşak'tan tıp doktoru olduğu bidirilen Bülent Yazgan'ı aday gösterdi.

Partinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, ev kadını olduğu belirtilen Hale Soran olurken, PM Kırşehir adaylığı için Deniz Akpınar'ı belirledi.

3 Kasım ve 22 Aralık'ta gerçekleştirdiği PM'lerde belirlediği adayı sayısı 746'ya ulaşan CHP'de, bugünkü toplantıda 11 ilin daha adayı netleşti.

Bugün 170 civarındaki seçim bölgesindeki adaylarını belirlenyen partinin açıklanan aday sayısı 910'a ulaştı.

CHP'nin Bingöl, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Şırnak, Kütahya, Mardin, Konya ve Van'daki adayları henüz belirlenmezken, kalan il ve ilçelerdeki adayların ise Şubat ayı başında gerçekleştirilecek PM'de görüşüleceği kaydedildi.

Bugün PM'de belirlenen 11 ilin adayları şöyle:

Adana: Yıldıray Arıkan

Çorum: Kenan Nuhut

Denizli: Kazım Aslan

Hakkari: Nazım Ertuş

Kastamonu: Mehmet Yıldırım

Kırşehir: Deniz Akpınar

Sakarya: Raşit Dünya

Tunceli: Hızır Bahtiyar Aytaç

Şanlıurfa: Hale Soran

Uşak: Bülent Yazgan

Zonguldak: Muharrem Akdemir

PM'de belirlenen Ankara'nın bazı ilçelerinin adayları şöyle:

Çubuk: Cemil Ala

Elmadağ: Mücahit Dede

Kazan: Necati Yılmaz

Pursaklar: Hüsniye Erdoğan

Şereflikoçhisar: İsmail Yalman

CHP PM'de belirlenen İstanbul'un 21 ilçesindeki adaylar da şöyle:

Ümraniye: Sacit Eyüboğlu

Bağcılar: Muhammet Çakmak

Fatih: Sabri Erbakan

Kağıthane: Serdar Kurşun

Bahçelievler: Saffet Bulut

Tuzla: Cemil Ekşi

Zeytinburnu: Mustafa Fazlıoğlu

Başakşehir: Özgür Karabat

Beykoz: Hızır Yılmaz

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Eyüp: Selami Çelebioğlu

Gaziosmanpaşa: Selahattin Meriç

Güngören: Ahmet Güzel

Bayrampaşa: Bahri Sipahi

Sancaktepe: Özgen Nama

Esenyurt:Gürbüz Çapan

Pendik: Tuncer Özyavuz

Sultangazi: Ali Acar

Şile: Aras Aslan

Sultanbeyli: Mustafa Çolak

Arnavutköy: Ruhi Tuncel

CHP'nin İzmir'in ilçelerinde belirlediği adaylar ise şunlar:

Bergama: Mehmet Gönenç

Beydağ: Süleyman Vasfi Şentürk

Foça: Gökhan Demirağ

Güzelbahçe: Özdem Mustafa İnce

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı

Kınık: Süleyman Kaya

Menemen: Tahir Şahin

Ödemiş: Bekir Keskin

Seferihisar: Mustafa Tunç Soyer

Selçuk: Hüseyin Vefa Ülgür

Torbalı: Ufuk Yörük

CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda protesto

Bu arada CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na gelen bir grup partili, yapılan temayül yoklamasına rağmen Saffet Bulut'un belediye başkan adayı olarak açıklanmasını protesto etti.

Partililer adına açıklama yapan basın sözcüsü Gökmen Güney, genel merkezin gönderdiği genelge gereğince 17 ilçede olduğu gibi Bahçelievler'de de aday belirleme yönteminin temayül çerçevesinde olması doğrultusunda karar alındığını kaydetti.

Bu karar neticesinde Bahçelievler'de sandığa giden üç bin üyenin, üç belediye başkan aday adayı için oy kullandığını, çıkan sonuç doğrultusunda ilk iki aday adayının genel merkeze bildirildiğini aktaran Güney, "Süreç devam ettiği sırada temayül yoklamasında ikinci sırada olan aday adayı seçimden çekilmiş, tek ve birinci aday Abdullah Durukan kalmıştır. Ancak genel merkez Durukan'ı değil, temayülde oylamaya bile girmeyen Saffet Bulut'u aday olarak göstermiştir" diye konuştu.

Güney, meselenin, örgütün iradesine sahip çıkma meselesi olduğunu vurgulayarak, "Demokratik hakkımıza sahip çıkıyoruz ve demokrasinin evvela partimizde karşılık bulmasını istiyoruz. Biz Bahçelievler örgütü olarak emeğimizi, hakkımızı genel merkezimizden, üst yönetimimizden istiyoruz. Yaşanan sorun neticelenene kadar eylemimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçe binasında ve önünde toplanan partililerin sabaha kadar açlık grevi yapacakları ve olumlu cevap alınana kadar binayı boşaltmayacakları belirtildi.