CHP'nin 100 adayı bugün belli oluyor

CHP Parti Meclisi toplantısında üzerinde görüş birliğine varılan 100 başkan adayının isminin netleşeceği öğrenildi.

CHP'de bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında bazı seçim bölgelerinde aday belirleme yöntemine ilişkin karar alınacak.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, PM'de üzerinde tam mutabakat sağlanan 100 adayın da netleşeceği belirtildi.

Toplantıda seçim çevrelerinde önseçim, merkez yoklaması, eğilim gibi yöntemlerden hangisinin kullanılarak aday belirleneceği konusu da masaya yatırılacak. Milletvekillerinin belediye başkan adayı gösterilmemesi yönündeki talepler de toplantıda değerlendirilecek.

PM içinde ön seçim konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Parti içerisinde ön seçimin sağlıklı sonuç vermediğini savunanlar bulunuyor. Tartışmalı kentlerde aday belirleme yöntemi olarak parti örgütüne yönelik eğilim yoklaması ve vatandaşlar arasında ise anket uygulaması yapılarak adayın belirlenmesi görüşü öne çıkıyor. Toplantıda MHP ve AKP'nin yerel seçimlerde yapacağı ittifakı sonlandırmasının yansımaları da ele alınacak.

Faruk Demir Ardahan'dan aday adayı

Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Ardahan Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. DSP eski Milletvekili Faruk Demir adaylığıyla ilgili şunları kaydetti:

“Kazanan Ardahan olacak. Ardahan'ın topyekun kalkınması için kaynakları harekete geçirecek bir anlayışla hareket edeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, turizmde ve sanayide yatırımları ilimize çekeceğiz.”