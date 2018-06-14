CHP'lilerin "park" önerisi reddedildi; Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü'nün yanı otopark oldu

Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü’nün yanındaki boş alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla imara açılarak otopark yapıldı. CHP’li üyelerin ‘park olsun’ önerisi reddedildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Sarıyer Tarabya’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü’nün bitişiğindeki boşluk alan açık otopark oldu. Köşkün yanındaki askeri alanın ise yanlışlıkla askeri alan yapıldığı, aslında şahıs arazisi olduğu yıllar sonra anlaşıldı. Söz konusu arazinin ise yeşil alan yapılmasına karar verildi. CHP’li Meclis üyesi Ülkü Koçar söz konusu alanın bir bütün halinde “Millet bahçesi” yapılmasını önerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ne önceki gün Huber Köşkü’nün bitişiğinde yer alan araziler ve arazinin önündeki kadastral boşluğa ilişkin imar planı değişikliği teklifi geldi. Teklifte Milli Savunma Bakanlığı’nın görüşü de yer aldı. Bakanlık görüş yazısında bazı arazilerin kendilerinden görüş alınmadan 1983 yılında askeri alana alındığı ancak söz konusu arazinin askeri yasak ve güvenlik bölgesinde yer almadığına dikkat çekti. Herhangi bir hukuki işlemde Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün de sorumlu olacağına dikkat çeken Bakanlık söz konusu arazilerin askeri alandan çıkarılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği’nden de alınan görüş yazısında arazilerin askeri alandan çıkarılmasında bir sakınca bulunmadığı ifade edildi. Alanın bir kısmı İBB’ye, bir kısmı da özel mülkiyete ait.

Teklifte arazilerin “Koruya Katılacak Alan” yapılması, boşluğun ise açık otoparka dönüştürülmesi istendi. Koruya katılacak alanlarda inşaat yapılamıyor ve bölgedeki bitki örtüsünün geliştirilmesi amaçlanıyor. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Karara itiraz eden CHP’li Meclis üyesi Ülkü Koçar, “Alanın komple koruya katılması gerekiyor. Otopark alanı neden yapılıyor? Bu alan kime hizmet edecek” diye sordu.