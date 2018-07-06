"CHP'lilerin İstanbul Üniversitesi'ne girmesine izin verilmedi" iddiası

Tahliye edilmesine karar verilen İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'ne girmek isteyen ve aralarında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in de bulunduğu heyetin girişine izin verilmediği iddia edildi.

Botanik bahçesi, müftülük olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmişti. Kararın ardından önceki hafta tahliye işlemlerine başlanırken, bahçe için yeni bir yer tahsis edilmedi.

Sözcü gazetesinden Seda Önceler’in haberine göre, CHP heyeti, bugün (6 Temmuz) sabah saatlerinde Botanik Bahçesi’nin de bulunduğu kampüse gitti. Kapıdaki görevliler “Rektörlüğün talimatı var, içeriye alamayız” deyince, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker “Bir milletvekili nasıl üniversite binasına alınmaz” diye tepki gösterdi.

"Tükenmekte olan türler burada tekrar canlandırıldı"

Bitkilerin sökülmesi halinde türlerin yok olacağını söyleyen Ali Şeker, şöyle devam etti:

“Burası 85 yıl öncesinden başlayan çalışmalarla kurulmuş, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İstanbul’un en eski Botanik bahçesi. Burada türü tükenmekte olan bitkiler tekrardan canlandırılıp, doğayla buluşturuldu. Bu bitkiler bulunduğu yerden söküldüğü taktirde bu kültür ve bu genetik türler yok olacaktır. Biz 15 dönümlük bu alanın müftülüğün gezi ve çiçek bahçesi olarak kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Müftülüğün bu ihtiyaçları başka yerlerde karşılanabilir. Hızla yok olmakta olan ormanlarımızdaki ağaçları koruyacak olan öğrencilerin bir laboratuvara ihtiyacı var.”

CHP heyeti daha sonra bölgeden ayrılırken, üniversite yönetiminin bahçenin akıbeti için toplantı yaptığı öğrenildi.

5 bini aşkın tür bulunuyor

İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen Alman Prof. Dr. Alfred Hilbron tarafından, 1935 yılında kuruldu. Botanik bahçesi, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nden alınarak müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi.

5 bini aşkın bitki türünün bulunduğu İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin devredilme gerekçesinin “Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlık makamının bulunması olduğu” ortaya çıkmıştı.