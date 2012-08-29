CHP'lilerin giremediği kampa giriş izni çıktı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP'li vekillerin girememesiyle gündeme gelen Apaydın Kampı'na, Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin gitmesine izin verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Dışişleri Bakanı, ABD ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davutoğlu, CHP'li vekillerin içeri alınmamasıyla gündeme gelen Apaydın Kampı’nın Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun ziyaretine açacaklarını da belirtti. "Komisyon üyeleri Apaydın dahil tüm kampları inceleyebilir" dedi.



Davutoğlu, hükümetin bir alanı kapatıyor gibi bir yaklaşım yaratılmasının yanlış olduğunu, CHP'li milletvekillerinin son taleplerinin bir emrivaki şeklinde yapıldığını belirterek, "Zaten hassas bir süreçten geçerken bütün milletvekilleri ve bütün sivil toplum kuruluşlarından öncelikle beklentimiz, sorumluluk içinde davranmaları ve bu kritik geçiş sürecinde insani kaygıları ve Türkiye'nin milli çıkarlarını öne almalarıdır" diye konuştu.

Davutoğlu, usulüne göre yapılan müracaatlara hiçbir zaman kayıtsız kalmadıklarını da söyleyerek, bu çerçevede TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun bugün yapacakları başvuruya da olumlu yanıt vereceklerini kaydetti.

Davutoğlu, Suriye Hava Kuvvetleri'nin son günlerde şehirlere yönelik hava bombardımanları nedeniyle kitlesel göçlerin arttığına dikkat çekti.

Sığınmacı sayısının 100 binlerle ifade edilen sayılara ulaşması durumunda sorunun uluslararası hale geleceğini söyleyen Davutoğlu, "Sığınmacıların Suriye topraklarındaki kamplarda korunması için Birleşmiş Milletler uygun modeliteler geliştirmeli" dedi.

'Bir hafta içinde ziyaret ederiz'

Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün de, izin çıkarsa bir hafta içinde kampı ziyaret edebileceklerini söyledi.