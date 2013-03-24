'CHP'lilerin duruşları yok ki yüklenelim'

Bir televizyon programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, MHP'de siyaset yapanlara seslenerek, "Siyasi olarak bu barış olursa istikbalimiz yok olur, 'barajı aşamayız' diyenler ülkenin geleceği için bu tip sıkıntılara girmeye gerek yok. Doğruyu kabul etsinler. Gelsinler bizim AK Parti'nin içinde beraber siyaset yapalım." dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bursa mitingindeki konuşmasına değinen Gökçek, muhalefete yüklendi.

CHP'lilerin içlerinin karışık olduğunu öne süren Gökçek, "Önce kendi aralarında işleri halletmeleri lazım. Ortada bir duruş da yok. Darmadağınıklar. Ulusalcılar bir tarafa çekiyor, Baykalcılar başka bir tarafa. Duruşu yok ki ben eleştiriyorum. Yani o kadar karışık ki herkes bir laf söylüyor. Kılıçdaroğlu, susturabiliyor mu sorarım size? Onlar kendileriyle uğraşırken, milleti unutuyorlar. En azından Türkiye rahat ediyor. Artık kafatasçılığa kadar giden CHP'liler var." yorumunu yaptı.

'Bahçeli, Apo'yu o zaman neden asmadı?'

Gökçek, Devlet Bahçeli'nin bir lafını işittiğine işaret ederek, şunları dile getirdi: "'Biz ancak İmralı'ya Apo'yu asmak için gideriz.' diyor. Dün baştaydın, sen affettin. Şimdi mi aklına geldi. Assaydın o gün. Sayın Bahçeli'nin en büyük vasfı MHP'li gençleri sokağa dökmemek. İlk defa maalesef o Bursa mitinginde kendi kendini inkar eden bir beyanat verdi. 'Onun da zamanı gelecek.' dedi. Bu, Sayın Bahçeli'ye yakışmadı. CHP içindeki ulusalcılar ve özellikle MHP'nin böyle bir barış sürecine kesinlikle karşı olmaları söz konusu. Türkiye'ye huzur gelirse, Güneydoğu'dan şehitler gelmezse, ceset gelmezse tabiri caizse bu siyasal partilerin istismar edecekleri sermayeleri kalmayacak. Ben bir vilayet biliyorum; adam belediye başkanı, '2 cenaze daha gelse seçimi alacaktık' diyor. Bu zihniyetin artık yıkılması lazım."

'Belli bir kesim çözümü istemiyor'

Melih Gökçek, özellikle belli bir kesimin hem solda hem sağda bu çözümü kesinlikle istemediğini savundu. Gökçek, "AK Parti, bu işi halletmeye çalışırken öyle bir imaj vermeye çalışıyorlar ki sanki PKK ile işbirliği var, sanki PKK'ya bir takım tavizler veriliyor. Yok böyle bir şey. PKK'ya karşı en ciddi tavrı ortaya koyan ve bunun karşılığında Güneydoğu'da en büyük tepki alan kişi Sayın Başbakanımız." dedi.