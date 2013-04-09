CHP'lilere Silivri soruşturması

Dün Ergenekon davası duruşması görülürken cezaevi önünde göstericilerin barikatları aşarak Jandarma ile Polis'in biber gazlı ve tazyikli sulu müdahelesine maruz kalmalarının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılanlar arasında CHP'li milletvekilleri de var.

Başsavcılık soruşturmayı "Görevli memura etkin direnme", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek ve yönetmek", "Halkı kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe kışkırtmak", "Suç işlemeye tahrik", "Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs","Mahkeme heyetine hakaret", "Mahkeme heyetine tehdit","Kamu malına zarar vermek" suçlarından başlattı. Soruşturma başlatılanlar arasında İşçi Partisi yöneticileri, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yöneticileri ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

CHP'li vekiller hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, CHP Milletvekilleri Muharrem İnce, Ali Özgündüz, Nur Serter ve Mahmut Tanal'ın da aralarında bulunduğu bazı vekiller hakkında da 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe kışkırtmak" iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, görüntü kayıtlarını inceleyerek, şüphelileri tespit edecek.

Diğer soruşturmada evam ediyor

Öte yandan 13 Aralık 2012 tarihinde cezaevi önünde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Arınç, İnce için 'Elebaşı' dedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, dün Silivri’de Ergenekon davası ile ilgili yaşanan olayları, “Maalesef yargı baskına uğramıştır ve bu baskın sebebiyle görevini yapamaz hale gelmiş, mahkeme ertelenmek zorunda kalmıştır.Buna yol açan özellikle milletvekillerini şiddetle kınıyorum. Muharrem İnce’nin adeta bir elebaşı gibi hareket ederek, ‘Bu mahkemeler faşisttir’, Bu mahkemeler Tayyip Erdoğan mahkemeleridir’ gibi sözlerini bir kenara yazmamız gerekiyor. Mahkemenin uyarılarına rağmen yine CHP Milletvekilleri Umut Oran ve Ali Özgündüz’ün sürekli bağırarak mahkeme heyetine tepki gösterdiği ve hakaret ettiği, Muharrem İnce ve diğer milletvekillerinin mahkeme salonunda alkışlar ve sloganlar attıkları, İstanbul Milletvekili Nur Serter’in, ‘hadi hadi Muharrem slogan’ diyerek slogan atılmasını istediği... Bu konular mahkemede kayıt altına alınmış. Güvenliği sağlamakla görevli kişilerce de zabıt haline getirilmiştir” diyerek yorumladı.

CHP'li İnce Arınç'a yanıt verdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “elebaşı” suçlamasına CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında şu yanıtı verdi: ''Elebaşı olsaydım çocukluğuma kadar araştırıp, çocukluğumdan beri Cuma namazı kıldığımı söylerdi.''