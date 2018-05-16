CHP'LİLERDEN İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasına tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine karşı protesto eylemleri sürüyor.

CHP İstanbul İl Örgütü, protesto eylemi için saat 20.00 sıralarında Levent\'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

\"FİLİSTİN\'DE YAŞANANLAR İNSANLIK DRAMIDIR\"

Grup adına CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, \"Filistin\'de yaşananlar büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 62 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi, Filistin sorunun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere bütün güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail\'in insanlık dışı tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden, Orta Doğu\'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail Filistin halkının meşru temsilcileri ile sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının İsrail\'in 70\'inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs\'te açılıyor olması büyük bir provokasyondur. ABD\'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail\'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından iftar saatinin girmesi nedeniyle il örgütü tarafından gruptakilere kumanya dağıtıldı. CHP\'liler daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grup

-Kaftancıoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar



