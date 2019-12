CHP'lilerden TRT'ye baskın!

Tuncay Güney’in TRT 2 canlı yayınında Deniz Baykal’ı MİT ajanlığıyla suçlamasına CHP’lilerin tepkisi sürüyor. 30 CHP milletvekili TRT Genel Müdürlüğü'ne baskın bir ziyarette bulundu.



Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay başkanlığındaki CHP heyeti, TRT Genel Müdürlüğünde, Tuncay Güney'in TRT'de yayına katılmasını kınadı. Okay, TRT Genel Müdürlüğünden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP milletvekilleri olarak TRT Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, konuyla ilgili görüşlerini iletmek istediklerini kaydetti.



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ile görüşmek istediklerini ancak Şahin'den herhangi bir yanıt bulamadıklarını ifade eden Okay, Şahin yerine genel müdür yardımcılarından biriyle görüşüp düşüncelerini ilettiklerini söyledi.



TRT'nin yayın politikasını tasvip etmediklerini ve bu konudaki eleştirilerini sık sık dile getirdiklerini belirten Okay, “Biz zaten İsmet İnönü'ye 'millet düşmanı' diyen zihniyet TRT'de program yaptığı sürece boykot ettiğimizi belirtmiştik” dedi.

Tuncay Güney'in, “kurum kaynakları transfer edilerek” TRT ekranında programa çıkarıldığını ileri süren Okay, TRT'yi kimsenin “babasının çiftliği gibi” kullanamayacağını ve TRT'nin “iktidar partisinin borazanı” olarak hareket etmemesi gerektiğini ifade etti.



Güney'in söz konusu programa katılmasıyla beraber Ergenekon'un da “safsata” olduğunun ortaya çıktığını öne süren Okay, programda da izlenen yolun yanlış olduğunu, programcının soru sorma şeklini de eleştirdiklerini söyledi.



“Kimse zannetmesin ki bu devran böyle gider” diyen Okay, bu yapılanların hesabının muhakkak görüleceğini ancak bu konuda sessiz kalınmasının da ayrı bir eleştiri konusu olduğu görüşünü dile getirdi.

Okay, “Biz TRT'den özür beklemiyoruz. TRT'den beklediğimiz 'çok büyük bir ayıp işledik, bundan utanç duyuyoruz' demeleridir” diye konuştu.



Okay, bir gazetecinin sorusu üzerine, İbrahim Şahin'e ulaşmak için çaba sarf ettiklerini ancak bu konuda herhangi bir yanıt alamadıklarını söyledi. Hakkı Süha Okay, “Neden görüşmez bir insan, neden kaçıyor” sözleriyle de Şahin'i eleştirdi.



Konuyla ilgili yargı yoluna da gideceklerini, ayrıca siyasi zeminde de gerekli girişimlerde bulunacaklarını bildiren Okay, Tuncay Güney'e yayınla ilgili TRT tarafından yüksek meblağda para verildiği iddialarının anımsatılması üzerine de “15 mi, 75 mi onu bilemiyorum ama böyle bir yayıncılık anlayışı olmaz. Bunu bir özel televizyon kanalı bile yapsa olmayacak bir iş” karşılığını verdi.



Okay, bir başka soru üzerine de bu yayınla beraber Ergenekon'un iç yüzünün Tuncay Güney'den ibaret olduğunun ortaya çıktığını savunarak, “İşte Ergenekon'un ne olduğu ortaya çıktı. İşte Tuncay Güney. Ergenekon eşittir Tuncay Güney” dedi.