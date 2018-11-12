CHP'lilerden Sabah yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında "Atatürk'e ve hatırasına hakaret" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup, "Çamur Medyanızda Ata'mıza Hakaret Edemezsiniz" yazılı pankart açarken " Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ve "Hak, Hukuk, Adalet" sloganları attı.

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, suç duyurusundan önce yaptığı açıklamada "Bu topraklara bağımsızlığı getiren, egemenliği tek bir aileden alarak halka hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümünde tüm ülke olarak yastayken yazdığı '10 Kasım'da genelevler kapalı mıydı bilmiyorum' yazısıyla bir kez daha ne kadar terbiyeden ve bu ülkenin değerlerinden uzak olduğunu göstermiştir" dedi.

Burkay Düzce, "Bizler Atatürk ve fikirleri bu topraklarda bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye ve bütün milli değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Buradan tüm kamuoyuna ve Türkiye gençliğine bir kez daha belirtmek istiyoruz" dedi.

Grup daha sonra Ardıç hakkında suç duyurusunda bulundu.