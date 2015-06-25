CHP'lilerden imza kampanyası: AKP ile koalisyon kurma!

Bir grup CHP’li parti yönetimine “AKP ile koalisyon kurmayın” mesajı vermek amacıyla imza kampanyası başlattı. Cahnge.org üzerinden başlatılan kampanyanın çağrı metninde “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrımız şudur; ‘Devlet başsız kalmaz’ gibi bir ilkeyle yola çıkıp, gençlerin, emekçilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, sanatçıların ve daha nice bu toplumu bir adım bile olsa ileriye götürmeye çalışan insanların düşmanı AKP ile içerden veya dışardan koalisyon kurulmasını bu halk affetmeyecektir”denildi.

Kampanya’nın çağrı metni söyle:

Cumhuriyet Halk Partisi Yönetimi ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na,

Bizler Gezi’den bu yana siyasetin genç yüzleri olarak, kendimizi böyle bir bildiri hazırlayıp sosyal medyada duyurma zorunluğunda hissettik.

Seçim sürecinde gerek parti üyesi, gerek dışardan bu partiye gönül vermiş insanlar olarak, gerek siz genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü bir çalışma azmiyle 7 Haziran seçimlerine girdik. Sizinle beraber yavaş yavaş partinin ana muhalefette kalma rehaveti üstünden atılmaya başlanmış, önseçim gibi Türkiye tarihinin bir parti içinde olabilecek en demokratik uygulama yürürlüğe girmiş, Türkiye’nin dört bir yanında CHP’nin olumsuz algısı kırılmaya başlamıştır.

Başkanlık sistemi gibi, ilk defa Türkiye Cumhuriyetinin bir seçimde iktidar-muhalefet kavgasından çok daha öte, rejim kavgasına girmiş; geride kalan yolsuzluklar, diktatörleşen AKP, muhaliflere nefes aldırmayan uygulamalar gibi sayabileceğimiz bir çok uygulama karşısında gerek CHP gerek HDP gerek MHP ve gerekse diğer siyasi partiler, kendini bu dikte edilen dikta rejimine karşı doğru konumlandırmıştır. Genel Başkanımız 2-3 puan hesaplarına girmeden, Türkiye’nin geleceğini düşünerek partisinden gidecek belki de koltuğundan bile edebilecek, HDP’ye kayacak emanet oyların önünü açmış ve daha önce belki de hiçbir şekilde sokakta bile yan yana yürüyemeyecek siyasi iradeler dikta rejimine karşı güçlü bir muhalefet yürüterek AKP’yi sandıkta durdurmuş ve başkanlık sistemi tartışmalarını tarihin tozlu sayfalarına kaldırmıştır.

Bizler Gezi’de katledilen Ali İsmaillerin, Berkin Elvanların; Ermenek deki Recep Amcanın; Somada katledilen işçilerin ve bunun gibi daha nice sayabileceğimiz AKP’nin elinin değdiği ve felakete sürüklediği her yerde mücadele veren, vermeye devam edecek Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş gençleriz.

Bizler 13 senede ceplerini doldurup servetlerine servet katan AKP’liler değil, emekten yana, haktan yana rota almış bir mücadele veren öğrencileriz.

Bizler Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğuna karşı; çalınan her yetim hakkının sorulacağına ant içmiş gençleriz.

Televizyon programlarında ve birçok yerde açıklamış olmanıza rağmen, parti içinden; televizyona ve sosyal medyaya yansıyan “AKP-CHP koalisyonu" sesleri bizi hayli rahatsız etmektedir. Bir çok kurumun ve sermayenin isteği de budur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrımız şudur; “Devlet başsız kalmaz” gibi bir ilkeyle yola çıkıp, gençlerin, emekçilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, sanatçıların ve daha nice bu toplumu bir adım bile olsa ileriye götürmeye çalışan insanların düşmanı AKP ile İÇERDEN VEYA DIŞARDAN KOALİSYON KURULMASINI BU HALK AFFETMEYECEKTİR.

Bu mesaj sadece biz CHP’lilerin değil, aydınlık bir geleceğe umutla bakmaya çalışan diğer partilere gönül vermiş veya vermemiş bütün herkesin sesidir.

Çok sevdiğimiz, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, AKP İLE KOALİSYON KURMAYIN.

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