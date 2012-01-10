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CHP'lilerden 'fezleke' protestosu

İstanbul Taksim’de toplanan CHP’liler, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekeyi protesto etti.

10 Ocak 2012 02:00


T24 - İstanbul Taksim’de toplanan CHP’liler, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekeyi protesto etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezleke, partililerin tepkisine neden oldu. Galatasaray Lisesi önünde toplanan CHP’liler, "Kılıçdaroğlu'na dokunma yanarsın" parkartı eşliğinde Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını taşıyan partililer, çeşitli sloganlar attı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' ve ''kurum halinde çalışan kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek''le suçlanıyor.

MYK toplantısında fezlekeyi değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Beni de mi Silivri’ye götürecekler” dedi.


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