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CHP'lilerden Bakan Çelik'e protesto: Döneminde 8504 iş cinayeti yaşandı

CHP'li Musa Çam, üzerinde 'Taşeron ölümdür' yazılı tişört giydi

11 Kasım 2014 12:25

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in görevde bulunduğu dönemde yaşanan işçi ölümlerini protesto etmek için "AKP hükümetlerinin ve Faruk Çelik'in karnesi" yazılı döviz astı. CHP'li Musa Çam da "Taşeron ölümdür" yazılı tişört giydi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP'li milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik'i protesto etti.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam "Taşeron ölümdür" yazılı bir tişört giyerken, CHP'lilerin astığı dövizde 2007 yılından bu yana yaşanan işçi ölümleri aktarıldı.

Dövizde şu rakamlar yer aldı:

 

29 Ağustos 2007-1 Mayıs 2009

2007'de 1044 iş cinayeti

2008'de 866 iş cinayeti

2009'da 1171 iş cinayeti

 

6 Temmuz 2011'den günümüze kadar

2011'de 1710 iş cinayeti

2012'de 878 iş cinayeti

2013'te 1235 iş cinayeti

 

Bakanlık dönemi toplam 8504 iş cinayeti”

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