CHP'lilerden 'AKP'liler bizi dövdü' iddiası

CHP Kadın Kolları üyeleri, dün Bahçelievler Fatih Caddesi üzerinde broşür dağıttıkları sırada AKP'li olduğunu ileri sürdükleri bir kişi tarafından saldırıya uğradıklarını belirterek, şikayetçi oldular. CHP Kadın Kolları üyesi Gülhan Atılır, Eda Özdemir ve Nuray Taşan hemen karakola giderek, şikayetlerini verdikleri Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi'nde sopayla dövüldüklerini ileri sürdüler.Saldırıdan sonra CHP İl Başkanı Berhan Şimşek, Yenibosna, Fatih Caddesi üzerinde bir grup partiliyle açıklama yaptı. Olay sırasında partililerin çektiği fotoğrafları da gazetecilere gösteren Berhan Şimşek, 3 kadının demokratik çerçevede referandum çalışması yaptıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirterek, şunları söyledi: “Sayın Başbakan iş adamlarını, meslek odalarını, sanatçıları tehdit eder bir vaziyette. ‘Bir taraf olmayan bertaraf’ olur diyor. ‘Demokrasi getireceğim diye anayasa değişikliği yaptım’ diyen Başbakan kendi militanlarını, kendi gerillalarını, AKP gerillalarını sokaklarda CHP örgütüne saldırtıyor. Çakallar gibi, kurtlar gibi saldırıyorlar. Dün Yenibosna’da Bahçelievler İlçe Kadın Kollarından arkadaşlarımız, referandum çalışmaları yapıyorlar. Ellerinde broşürlerle nezaket kuralı çerçevesinde evleri ziyaret ediyorlar. Ellerinde sopalı şehir eşkıyaları, Recep Tayyip Erdoğan’ın eşkıyaları arkadaşların kollarını, boyunlarını, ayaklarını darp ediyorlar. Şunu bilsin ki Recep Bey, eşkıya dünyaya da hükümdar olamaz, ülkeye de hükümdar olamaz. Bu ülke çok eşkıyalar, çok haramiler gördü. Çok hainler, ihanet edenler gördü. Geldikleri gibi gidecekler. Bu saygısızlığı, bu onursuzluğu yapan AKP teşkilatı laf ola beri gele anayasa paketinin içerisinde kadına pozitif ayrımcılık getiriyor.AKP teşkilatının, Recep Bey’in kadına pozitif ayrımcılığının resmi buysa, lanet olsun onun pozitif ayrımcılığına. Böyle bir onursuzluğu, böyle bir şerefsizliği, böyle bir terbiyesizliği siyaset nezaketi ve kuralları içerisinde CHP teşkilatı örgütü olarak kabul etmemiz mümkün değildir"Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a seslenen Berhan Şimşek, "Her yere koşan, her konuya yorum yapan Emine Hanım’ın dikkatine. Eşi beyefendi, kadın erkek eşitliğine inanmayan bir başbakanın, kadınlarımızı bu anlamda kendi gerillası, militanı, eşkıyaları tarafından bu şekilde darp edilmesinin, ne açıklama yaparlarsa yapsınlar ciddiyetine inanmıyorum. Daha anayasa referandum oylaması yapılmadan, anayasa değişikliği kendi istediği gibi çıkarsa, Türkiye’de yaşananlar bunlardır. Gereken dersi Türkiye halkı umuyorum ki Recep Bey’e, saz arkadaşlarına, haramilerine, hırsızlarına, gerillalarına ve eşkıyalarına verecektir" diye konuştu.Bir gazetecinin suç duyurusunda bulunup bulunmayacaklarına ilişkin sorusu üzerine Berhan Şimşek, “Suç duyurusu yapmamız birşeyi değiştirmez. Daha anayasa ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu değişmeden, savcılar ve hakimler Recep Bey’in elemanı olmadan, hukuk Recep Bey’in hukuku oldu. Her tarafta korsan afişleri var. Polis benim afişlerimi kaldırıyor. Biz bir faşizmle seçime gidiyoruz. Tabiki suç duyurusunda bulunduk. Sopalara bakın" dedi.Daha sonra saldırıya uğrayan kadınlar adına konuşan Eda Özdemir, girdikleri mahallelerde kendilerine ‘burası AKP mahallesi, giremezsiniz’ denildiğini belirterek, şunları söyledi: "Dün referandum çalışmaları kapsamında mahallelerde geziyorduk. Bize saldıran beyefendiye referandumla ilgili bilgi vermek istedik. İlk önce Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Daha sonra kendisinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Ben de kendisine 8 yıldır iktidarda olduklarını, belgelerle konuşmaları gerektiğini söyledim. Ondan sonra hakarete başladı. Ağıza alınmayacak küfürler etti. Biz de Tayyip Bey’in yaşadığı hayatla kendi hayatına bakmasını söyledik. Sonra bize kadına söylenemeyecek küfürler etti. Daha sonra evine girdi ve biz apartmandan dışarı çıktığımızda arkamızdan sopayla geldi. Biz camide elimizi yüzümüzü yıkamak istesek bile hakaret işitiyoruz. Burası AKP’nin mahallesi, gelmeyin buraya, diye taciz ediliyoruz"