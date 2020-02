CHP'lilerden "Enis Berberoğlu ve Eren Erdem serbest bırakılsın" açıklaması

Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - Can EROK / İSTANBUL,(DHA)

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem\'in tutukluluk süreçleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Milletvekilleri, Erdem ve Berberoğlu\'nun tutukluluklarının bayram öncesi sonlanması çağrısı yaptı. Kaftancıoğlu, \"Bu hukuksuzluklara bir an önce son verilmesini ve yol arkadaşlarımız Enis ve Eren\'in bir bayramı daha demir parmaklıklar arkasında geçirmesini istemiyoruz\" dedi.

Şişhane\'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda düzenlenen basın toplantısına, Erdem ve Berberoğlu\'nun aileleri ve avukatlarının yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Onursal Adıgüzel ile eski ve yeni CHP milletvekilleri katıldı. Basın açıklaması, Eren Erdem ve Enis Berberoğlu\'nun resimlerinin bulunduğu \'Buluşacağız özgürlükte, yarınlar bizim\' yazılı pankartın altında gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Canan Kaftancıoğlu Enis Berberoğlu\'nun 426, Eren Erdem\'in ise 49 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, her ikisinin de hukuksuz bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını söyledi.

\"TAHLİYE EDİLMESİ HUKUKİ BİR ZORUNLULUKTUR\"

Enis Berberoğlu\'nun ikinci kez milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığına vurgu yapan Kaftancıoğlu, Beberoğlu\'nun tutuklu kalması için hiçbir hukuki dayanağın olmadığını öne sürdü. Kaftancıoğlu, \"Berberoğlu, 24 Haziran\'da yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmıştır ve bugün derhal tahliye edilmesi hukuki bir zorunluluktur\" dedi.

\"ADALET İSTİYORUZ\"

Eren Erdem\'in tutukluluğuna da değinen Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

\"Erdem hakkındaki suçlamalar, bir iddiadan öte iftiradır. Eren Erdem\'in değil ona böyle çirkin iftiralar atarak özgürlüğünü elinden alanlar yargılanmalıdır. Ailesi Türkiye\'de ikamet eden, bu ülkenin aydınlık yarınları için siyaset yapan Eren Erdem\'i kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklamak ne hukukla ne akılla açıklanabilir. Önümüzdeki Salı, Kurban Bayramı\'na gireceğiz. Bayramlar, insanların aileleriyle, sevdikleriyle kucaklaştığı, dayanışma içinde olduğu günlerdir. Biz, bayram öncesi bu açıklamayı yaparak bu hukuksuzluklara bir an önce son verilmesini ve yol arkadaşlarımız Enis ve Eren\'in bir bayramı daha demir parmaklıklar arkasında geçirmesini istemiyoruz. Enis Berberoğlu için 426 gündür, Eren Erdem için 49 gündür sadece adalet istiyoruz.\"

ERDEM\'İN ANNE VE BABASINDAN ÇAĞRI

Toplantıda Eren Erdem\'in annesi Hüsniye Erdem ile babası Hasan Erdem de söz aldı. \"Bir anne olarak ciğerlerim sızlıyor\" diyen Hüsniye Erdem, herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtirken, baba Hasan Erdem ise, oğlunun ise sürekli hukuksuzca hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

