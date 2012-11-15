CHP'liler komisyonda AKP'lilere biber gazı görünümlü deodorant sıktı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi ele alınmadan hemen önce olaylar çıktı. CHP'li Mevlüt Aslanoğlu Komisyon Salonu'nda AK Partili Komisyon Başkanı ve milletvekillerine biber gazı görünümlü deodorant sıktı. Bazı CHP’li milletvekilleri de salonda pankart açtı.

Biber gazı görünümlü deodorant

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin gelmeden olaylar çıktı. CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu salonda üzerine 'biber gazı' yazdığı deodorantı sıkarken, Süleyman Çelebi de pankart açtı. Milletvekilleri arasında arbede çıktı. AK Partili milletvekilleri de CHP'lilerin üzerine pet şişe fırlattı. Biber gazı görünümlü deodorant salonda bulunan milletvekilleri ve gazeteciler arasında kısa süreli panik yarattı.

Şahin salona geldi herkesin elini sıktı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin yaşananların ardından etrafındaki korumalarla salona girdi. Bakan Şahin, salonda deodorant sıkan CHP'li Mevlüt Aslanoğlu dahil tüm milletvekillerinin elini sıktı ve kendisi için ayrılan bölüme oturdu.

Komisyon'da ilk olarak Bakan Şahin, bakanlığının 2013 bütçesine ilişkin görüşlerini okuyacak. Daha sonra da milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayacak. Salondaki gerginlik ise duruldu.

Aslanoğlu: Asla biber gazı sıkmam

CHP'li Mevlut Aslanoğlu, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bir parfüm/deodorant şişesinin üzerine "biber gazı" etiketi yapıştırarak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2013 bütçesinin görüşülmesinden hemen önce, AK Partililere bu parfümü sıktığını söyledi. Aslanoğlu, "ben insanlara asla biber gazı sıkmam. Sıktığım da zaten parfümdü. Parfüm sıkarım" dedi.

Yanlışlık olmuş

Kendisi AK Partililere parfüm sıkarken, arka sıralarda oturan bir CHP'linin elinde ise gerçek biber gazı olduğunu anlatan Aslanoğlu, "bu arkadaş oynarken, yanlışlıkla düğmeye basmış, ortaya biraz gaz sızmış. Ama Ak Partililere sıkılması gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Aslanoğlu, biber gazı şişesiyle oynayan CHP'linin adını ise vermekten kaçındı.