"CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu 'partinin anasını ağlatmak' suçlamasıyla disipline sevk etsinler"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'nin 41 yıl sonra milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol'un, partisine yönelttiği eleştiriler nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösterdi.

Altaylı, "CHP’yi disiplin kurulu kurtarır" başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2018) yazısında şunları kaydetti:

"Suçu ne? Tam bir vekil gibi davranmak, vekâletini aldığı seçmenlerin görüşlerini duyurmak. Yani parti yönetimini eleştirmek ve Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etmek. CHP sorunlarından disiplin kurulu yoluyla kurtulacağını düşünüyorsa kendilerine bir tavsiyem var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu acilen disipline sevk etsinler. Suçlama ise çok basit: 'Partinin anasını ağlatmak ve seçmenle bağını koparmak. Başka yollar tıkalıysa, tek yol bu."