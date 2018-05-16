CHP'liler İzmir'de İsrail'i protesto etti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP tarafından ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşınması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı, Türkiye\'de eş zamanlı yapılan açıklamalarla protesto edildi. İzmir\'de yapılan basın açıklamasında CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Filistin\'de yaşananların katliam ve insanlık dramı olduğunu söyledi.

Konak Meydanı\'ndaki Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde toplanan CHP\'liler, üzerinde \'Filistin halkı yalnız değildir\', \'Müslümanlar arası zulme son verin\' yazılı dövizler taşıdı. CHP İzmir milletvekillerinden Tacettin Bayır ile Atila Sertel\'in yanı sıra bazı ilçe belediye başkanları ve il yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, onlarcasının hayatını kaybettiği, insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini söyledi. Yücel, Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu\'da yaşanan sorunların çözüme kavuşmasının imkansız olduğunu savunarak, \"İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70. kuruluş yıl dönümünde Kudüs\'te açılmış olması, büyük bir provokasyondur. ABD\'yi, bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail\'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz\" diye konuştu.

CHP\'nin tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durduğunu belirten Yücel, \"ABD ve İsrail\'in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamakta. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP\'nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar, bir yandan ABD\'nin Ortadoğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye\'nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur\" dedi.

Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmanın en güçlü şekilde hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Yücel, İsrail\'in katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslararası planda tecrit edilmesi önerisinde bulundu.

BAYIR\'DAN \'ÖNERGE\' ELEŞTİRİSİ

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise CHP\'nin İsrail ile geçmiş yıllarda yapılan bütün anlaşmaların askıya alınması önerisinin AK Parti\'li üyeler tarafından reddedildiğini belirterek, \"Bu da gösteriyor ki AKP dış politikada iki taraflı bir siyaset yapıyor. Türkiye\'de halkın oyunu almak için Müslümanları kullanarak farklı bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına çıktığında farklı şeyler söylüyor. Filistin halkı Türkiye\'nin kardeş halkıdır. AKP iktidarı Filistinlilere yapılan bu zulme sanki karşı çıkıyormuş gibi görünse de uygulamalarında karşı çıkmıyor. İkircikli politika var. Önergenin AKP oyları ile Meclis\'te reddedilmesini kınıyoruz. Madem samimiydiniz, onu kabul etmeniz gerekiyordu. Eski anlaşmaları rafa kaldıracaktınız. Ta ki Ortadoğu\'dan Amerika ve İsrail çekilene kadar\" diye konuştu. Partililer, açıklamanın ardından dağıldı.



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