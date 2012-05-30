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CHP'liler grev gömleğini giydi

İşkolunda grev yasağının kabul edilemez olduğunu belirten ve Hava-İş Sendikası’na destek veren milletvekilleri Genel Kurul Salonu’na “direne direne kazanacağız” sloganı ile girdiler

30 Mayıs 2012 19:08

HÜLYA KARABAĞLI/ Anakra

 

Meclis’te havacılık işkolunda grevin yasaklanmasına ilişkin yasa teklifinin görüşüleceği oturuma üzerlerinde, “THY’de grev  yasağına hayır” yazılı t-shirtlerle gelen CHP’nin sendikacı kökenli milletvekilleri Musa Çam ve Süleyman Çelebi, bu teklifin geri çekilmesini istediler.

İşkolunda grev yasağının kabul edilemez olduğunu belirten ve Hava-İş Sendikası’na destek veren milletvekilleri Genel Kurul Salonu’na “direne direne kazanacağız” sloganı ile girdiler. BDP Mersin Millekvekili Ertuğrul Kürkçü de CHP’li vekillere alkışla destek verdi.

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