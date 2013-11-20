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CHP, Rusya'da cezaevinde bulanan Gizem’i ziyaret edecek

19 Eylül 2013’te 24 yaşındaki Gizem Akhan, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin, mutfağında staj yaptığı Greenpeace Artic Sunrise gemisi ve mürettebatına el koyması sonucunda göz altına alındı

20 Kasım 2013 14:53

Hülya Karabağlı/ ANKARA  

CHP Milletvekilleri Melda Onur, Veli Ağbaba ve İlhan Cihaner, 29 Greenpeace üyesiyle  iki aydan beri cezaevinde tutulan Gizem Akhan için  Rusya’ya gidecek. CHP’liler, Gizem’in 21 Kasım’daki duruşmasına katılacak. 50’ye yakın CHP milletvekili ise daha önce Rus mahkemesine destek mektupları gönderdi.

19 Eylül 2013’te 24 yaşındaki Gizem Akhan, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin, mutfağında staj yaptığı Greenpeace Artic Sunrise gemisi ve mürettebatına el koyması sonucunda göz altına alındı ve 24 Eylül 2013’te Rusya’nın Murmansk şehrine getirildi.

26 Eylül’de hakim karşısına çıkan Gizem, Rus Araştırma Komitesi’nin araştırma ve delil toplama süresi olarak bildirdiği 24 Kasım 2013’e kadar tutuklu kalmasına karar verildi. 3 Ekim 2013’te azami cezası 15 yıl olan ‘korsanlıkla’ suçlandı.

16 Ekim 2013’te kefalet başvurusu reddedilen Gizem’e yapılan suçlamaya 25 Ekim’de 7 yıla kadar cezası olan “holiganlık” eklendi. 12 Kasım 2013’te Murmansk’tan St. Petersburg’a SIZO 5 tutukevine nakledilen Gizem Akhan’ın 21 Kasım’da saat 14:00’de  St. Petersburg’da duruşması görülecek.

 

Kefaletle bırakılabilir

 

Önceki gün iki Rus eylemcinin salıverilmesi kararının ardından dün de 9 göstericinin 2’şer milyon ruble karşılığında şartlı tahliye edilmesine karar verildi. Paranın 4 gün içinde ödenmesi gerekiyor.  Serbest bırakılanlar arasında Fransa, İtalya, Arjantin, Yeni Zelanda, Polonya ve İngiltere vatandaşları yer alıyor. 30 tutuklunun da serbest kalması halinde Greenpeace örgütü, tamı tamına 60 milyon ruble, yaklaşık 3 milyon 750 bin TL kefalet ödeyecek.

Gönüllülerin serbest bırakılması için destek verenler arasında oyuncular, siyasetçiler, devlet temsilcileri bulunuyor. Son olarak Greenpeace’in Twitter’dan yayınladığı mesajda Madonna, “Bu 30 kişi, Kuzey Denizi’nde barışçıl gösteri yaptıkları için şimdi Rusya’da hapishanede. Hadi sesinizi duyurun. Bu insanları evlerine geri getirin” dedi.

 

Gizem, cezaevinde yeni yaşına girdi

 

Gizem Akhan, 25’inci yaşına 4 Kasım 2013’de Rusya’nın en kuzey noktalarından biri Murmansk’ta bir hücrede, tek başına girdi. Gastronomi eğitimi alıyordu. Gizem birçok Greenpeace gönüllüsü gibi, çevreyi korumak için dünyanın dört bir yanında pek çok barışçıl eylemde yer aldı. Arctic Sunrise gemisi, Rus güvenlik güçleri tarafından alıkonulduğunda Gizem’in gemide aşçılık stajının son haftasıydı.

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