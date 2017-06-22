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CHP’liler Berlin’de Adalet Çadırı kurdu

CHP Berlin Birlik Başkanı Kenan Kolat: “Burada Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü ve yürüyüşün amacını hem Türklere hem de Almanlara anlatıyoruz."

22 Haziran 2017 15:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne Berlin'den de destek geldi. Berlin'deki CHP'liler Adalet Çadırı kurdu. Çadırda, pazar gününe kadar Adalet Nöbeti tutulacak. 

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Berlin Birlik tarafından Türk Mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtindeki meydanda kurulan Adalet Çadırında, pazar gününe kadar her gün 17.00 ile 23.00 saatleri arasında Adalet Nöbeti tutulacak.

CHP Berlin Birlik Başkanı Kenan Kolat, “Türkiye’de hukukun işlemediğini, hakim ve savcıların yanlı karar aldıklarını ve iktidarın etkisi altında olduklarını artık herkes biliyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe bizde Berlin’den destek vermek amacıyla Adalet Çadırında adalet nöbeti tutacağız” dedi.

Polisin her gün 17.00 ile 23.00 saatleri arasında izin verdiği çadırda nöbet tutanlar müzik çalıp halay çekiyor. Yolda geçenlerin büyük ilgi gösterdiği Adalet Çadırı’nı i çok sayıda sivil toplum temsilcisi ve vatandaş ziyaret etti. Kolat, “Burada Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşü ve yürüyüşün amacını hem Türklere hem de Almanlara anlatıyoruz. Büyük destek görüyoruz. İnsanlar çok ilgil” dedi.

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